A Lyon megvédte címét Budapesten

A francia Olympique Lyon hatodszor, magyar származású középpályása, Marozsán Dzsenifer negyedszer nyerte meg a női labdarúgó Bajnokok Ligáját, amelynek szombati, budapesti döntőjében 4-1-re legyőzték az FC Barcelonát.

A női BL-ben ez volt a tizedik döntő, de az első, amit a férfiak fináléjától független időpontban és városban rendeztek. A Lyon a 2001-ben alapított – és 2009-ig női UEFA Kupának nevezett – sorozat legeredményesebb klubja: két finálét veszített és immár hatot nyert, köztük a legutóbbi négyet.

Egy ígéretes katalán helyzettel indult a találkozó, a vezetést a hatodik percben – a német válogatottal olimpiai aranyérmes és Európa-bajnok – Marozsán révén mégis a címvédő szerezte meg. Közeli találata után a budapesti születésű támadó középpályást „Ria, ria, Hungária!” rigmussal köszöntötték a lelátóról a magyar szurkolók.

A Barcelona – amely első spanyol csapatként jutott el már az elődöntőig is – 665 perc után kapott gólt, mivel a mostani idényben korábban csak az első BL-meccsén találtak a hálójába, utána sorozatban hét mérkőzést nyert kapott gól nélkül.

Lehetőségek mindkét oldalon akadtak, de a Lyon a folytatásban is pontosabbnak bizonyult a kapu előtt, és az aranylabdás norvég csatár, Ada Hegerberg bő negyedóra alatt mesterhármast ért el, ezzel már a szünet előtt elődöntötte a meccset. Legutóbb a tíz évvel ezelőtti fináléban fordult elő, hogy egy játékos három gólt szerzett.

A második félidőben is gyakran eljutottak az ellenfél kapujáig a csapatok, jó iramú volt a játék, ám a befejezések – még francia részről is – pontatlanabbra sikeredtek, mint az első felvonásban. A 69. percben egy színes jelmezbe öltözött szurkoló berohant a pályára, de a nézők számára nemcsak ez okozott izgalmat, hanem az is, hogy a katalánoknak több lehetőségük is volt a szépítésre, és ez végül a csereként beállt Asisat Oshoalának a 89. percben sikerült is.

A mezőny legjobbjának Hegerberget választották. Csapatának összesen 19 lövése volt, ebből 11 találta el a kaput, a túloldalon 10/2 volt az arány.

A Lyon keretében hárman is vannak – Wendie Renard, Sarah Bouhaddi és Eugenie Le Sommer -, akik a klub mind a hat BL-győzelmének részesei voltak, közülük Renard, a francia válogatott és a Lyon csapatkapitánya most lépett pályára 82. alkalommal a BL-ben, amivel rekordot döntött.

A díjakat többek között Aleksander Ceferin, az európai szövetség (UEFA) szlovén elnöke, valamint Csányi Sándor, a magyar szövetség (MLSZ) elnöke adta át.

A női BL gólkirálya a német Wolfsburg dán csatára, Pernille Harder lett nyolc találattal.

Női Bajnokok Ligája, döntő: Olympique Lyon (francia)-FC Barcelona (spanyol) 4-1 (4-0)

Groupama Aréna, 19 487 néző, v.: Anasztaszija Pusztovojtova (orosz)

gólszerzők: Marozsán (5.), Hegerberg (14., 19., 30.), illetve Oshoala (89.)

sárga lap: Hegerberg (16.), Renard (25.) Lyon:

Bouhaddi – Bronze, Renard, M’Bock Bathy, Majri – Fishlock (Kumagaj, 72.), Henry, Marozsán – Van de Sanden (Cascarino, 63.), Hegerberg, Le Sommer (Bacha, 82.) Barcelona:

Panos – Torrejón, Pereira (Van der Gragt, 81.), María León, Ouahabi – Losada, Bonmati (Alves, 69.), Putellas, Caldentey – Martens, Duggan (Oshoala, 69.)

Borítókép: A francia Olympique Lyon magyar származású csatára, Marozsán Dzsenifer (k) ünnepel, miután megszerezte csapata első gólját a női labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjében játszott Olympique Lyon – FC Barcelona mérkőzésen a Groupama Arénában 2019. május 18-án. Mellette csapattársai, Lucy Bronze (b) és Amandine Henry.