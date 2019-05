A második hazai meccset is megnyerte a címvédő Warriors

A címvédő Golden State Warriors csütörtökön második hazai mérkőzését is megnyerte a Portland Trail Blazers ellen az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) Nyugati főcsoportjának döntőjében.

Az oaklandiaknél ezúttal is hiányzott a vádlisérüléssel bajlódó Kevin Durant, ráadásul az elmúlt két idény nagydöntőjének legértékesebb játékosáról kiderült, hogy a párharc harmadik és negyedik felvonását is ki fogja hagyni. A Golden State szenvedett is az első félidőben, két negyed után a vendégek 15 ponttal, négy és fél perccel a befejezés előtt pedig nyolccal vezettek, innen fordított a bajnokcsapat.

A hazaiak legjobbja Stephen Curry 37 ponttal, míg Klay Thompson 24 ponttal zárt. A Portland két sztárjátékosa, Damian Lillard 23, CJ McCollum pedig 22 ponttal fejezte be a mérkőzést, ugyanakkor a kritikus utolsó, közel nyolc percben egyikük sem talált a gyűrűbe.

A Portland az utolsó másodpercekben még támadott az egyenlítésért, de Lillard hárompontos kísérlete közben Andre Iguodala kiszedte a kezéből a labdát, eldöntve ezzel az összecsapást. A Warriorsban ezúttal is nagy szerepet játszott Draymond Green, aki 16 pontja mellett leszedett 10 lepattanót, kiosztott hét gólpasszt és öt dobást blokkolt.

A párharc harmadik összecsapását szombaton rendezik, immáron Portlandben.

Eredmény, Nyugati főcsoport, döntő, 2. mérkőzés:

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers 114-111

Az állás: 2-0 a Golden State javára.

A párharc az egyik csapat negyedik győzelméig tart.

Forrás: MTI