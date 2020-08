A Portland nyerte a nyári tornát (videó)

Az orlandói Disney World szórakoztatóközpontban rendezett, az „MLS Visszatért” elnevezésű torna – magyar idő szerint szerda hajnalban rendezett döntőjében – a portlandiek az első félidő közepén vezetést szereztek, a floridai gárda viszont még a szünet előtt egyenlített. A fordulás után azonban Dario Zuparic 66. percben elért találatára az Orlandónak már nem volt válasza.

That's it! The Portland Timbers have won the MLS is Back Tournament pic.twitter.com/Whq2VbSHy7

— TSN (@TSN_Sports) August 12, 2020