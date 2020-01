A szezon végéig Skóciában marad Bogdán Ádám

A 20-szoros válogatott magyar kapus november végén január 1-ig szóló szerződést kötött az edinburgh-i együttessel, amellyel most az idény végéig hosszabbított.

„Ahogy novemberben is elmondtam, természetesnek tűnt, hogy ismét itt vagyok. Ismerem a játékosokat, a stábot és a klubot is, a családommal nagyon jól érezzük magunkat a városban. Kezdettől fogva bíztam abban, hogy meg tudjuk hosszabbítani az együttműködésünket” – fogalmazott a Sky Sportson Bogdán Ádám, aki az előző idényt is a Hibernian színeiben töltötte.

A Hibernian jelenleg hatodik a 12 csapatos skót bajnokságban.

Forrás: MTI