A világelső nem indul a US Openen

Ashleigh Barty nem vesz részt az idei amerikai nyílt teniszbajnokságon.

„A csapatommal úgy döntöttünk,

nem utazunk ez az Egyesült Államokba sem a US Openre, sem az azt felvezető tornára”

– fogalmazott az ausztrál játékos a Herald Sun hasábjain.

Barty hozzátette, mivel mindkét viadalt szereti, nehéz döntést kellett meghoznia, ám a „jól érzékelhető veszélyek” miatt nem érezné magát biztonságban.

„A továbbiakról, így a Roland Garrosról és az azt megelőző tornákról később döntünk”

– tette hozzá Barty, aki tavaly megnyerte a párizsi Grand Slam-tornát.

Ott lesz ugyanakkor a US Openen Oszaka Naomi, a viadal 2018-as bajnoka. A japán játékos menedzsmentje által kiadott közlemény szerint ugyan az előzetes nevezési listán nem szerepel, de Oszaka várhatóan a Grand Slam-tornát felvezető, a járványhelyzet miatt Cincinnatiből New Yorkba áthelyezett versenyen is indul.

A US Open augusztus 31-én nézők nélkül rajtol szigorú biztonsági és egészségügyi óvintézkedések közepette.

Forrás: MTI