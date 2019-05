Alonso elbukta a selejtezőt, nem indulhat a versenyen

A selejtező utolsó felvonásában Alonsónak a hat autót felsorakoztató mezőnyben az első három között kellett volna végeznie, ám végül negyedik lett.

A 37 éves pilótának így tovább kell várnia, hogy megvalósuljon egyik nagy álma, és megnyerje a világ három legjelentősebb autóversenyét (triple crown). A Forma-1-es Monacói Nagydíjon és a Le Mans-i viadalon már győzött ugyan, de az indianapolisi 500 mérföldes futamon még nem. Utóbbin Alonso eddig egyszer indult: 2017-ben a 29. helyen végzett.

DAVID BEATS GOLIATH!@KyleKRacing, with one of the smallest teams of @IndyCar, bumps two-time F1 champ Fernando Alonso and McLaren OUT of the #Indy500! #MustBeMay pic.twitter.com/4TYAQtm9FW

