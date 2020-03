Arsenal-játékosok kerültek kapcsolatba egy fertőzöttel, elmarad a szerdai rangadó

Az Arsenal közleményében tudatta, hogy elővigyázatosságból született meg a rangadó elhalasztásáról szóló döntés.

Az Arsenal február végén Londonban játszott az Európa-ligában az Olimpiakosszal, amelynek

Evángelosz Marinakisz, aki az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Nottingham Forest tulajdonosa is, kedden közölte, hogy elkapta a Covid-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 koronavírust.

The Premier League have postponed our match with Manchester City on Wednesday night as a precautionary measure.https://t.co/qTX1QiXjZv

— Arsenal (@Arsenal) March 11, 2020