Blokkfalba ütközött a Detroit

A vendégek az egész meccsen szenvedtek a Nyugati főcsoport élén álló kaliforniai gárda magasemberei mellett, akik közül Anthony Davis nyolc, JaVale McGee hat, Dwight Howard pedig öt dobást blokkolt.

A Lakers a meccs nagy részében jól védekezett, száz pont alatt tartotta riválisát, ennek ellenére csak nehezen nyert. Az utolsó negyedet a Pistons kezdte előnnyel, a hajrá azonban a Davis és LeBron James vezérelte hazaiaké volt. A Los Angeles-iek két sztárja közül előbbi 24 pontot és 11 lepattanót szerzett, utóbbi pedig szezonbeli kilencedik tripla duplájával (21 pont, 14 lepattanó, 11 gólpassz) zárt.

When AC goes up, they all go up 🛩🛩🛩

(📺: @SpectrumSN) pic.twitter.com/wPsb6glFUd

— Los Angeles Lakers (@Lakers) January 6, 2020