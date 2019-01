Boateng a Barcelonához került

Az FC Barcelona labdarúgócsapatában folytatja pályafutását Kevin-Prince Boateng.

A német-ghánai támadó az idény végéig kölcsönbe érkezik a katalánokhoz az olasz bajnokságban 12. helyezett Sassuolótól.

A megállapodás része egy nyolcmillió eurós vételi opció – közölte a spanyol bajnokságban éllovas, egyben címvédő klub.

A 31 éves Boatengre azért van szükség, mert Munir El Haddadi Sevillába szerződése után túl nagy teher hárulna Luis Suárezre a befejező csatár posztján. Az új érkező a Sassuolóban a mostani szezonban 15 mérkőzésen ötször volt eredményes.

„Olyan játékosról van szó, aki a legerősebb európai bajnokságokban, a Premier League-ben, a Bundesligában, a Serie A-ban és a La Ligában szerepelt, és aki bárhol képes a gólszerzésre” – indokolta megszerzését az FC Barcelona.

Boateng még a Milan színeiben vette be a Barca kapuját, nem is akármilyen góllal – erre valószínű a katalánok is emlékeztek:

So this is why Barcelona signed Kevin-Prince Boateng…pic.twitter.com/rkZKyYJxlr — Football on BT Sport (@btsportfootball) January 21, 2019

És már az is biztos, hogy a 19-es mezt fogja viselni.

Boateng will wear number 19. pic.twitter.com/5jnTjNDhJ4 — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 21, 2019

Borítókép: Boateng a Sassuolo színeiben az Inter elleni bajnokin

AFP / NurPhoto / Giuseppe Cottini