Carlsen: most léptem a megfelelő irányba

„Őszintén szólva az elmúlt években nem játszottam igazán jól. Ezt figyelembe véve ez a párharc egy lépés volt a megfelelő irányba. Azt hiszem, jól játszottam, de úgy érzem, vannak dolgok, amelyeken dolgoznom kell” – értékelte diadalát a norvég nagymester, aki amerikai riválisáról úgy vélekedett, „Fabiano Caruana rendkívül erős játékos”.

A 28. születésnapját szombaton ünneplő Carlsen 2835 Élő-pontjával jelenleg is világranglista-vezető, ugyanakkor négy éve még világcsúcsot jelentő 2882 Élő-ponttal állt az élen.

„Mindig is a saját utamat jártam, most is ezt tettem, ezzel szereztem meg ezt a trófeát”