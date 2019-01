Dárdaiék nyitják a hétvégi fordulót

A Dárdai Pál irányította Hertha BSC a Schalke együttesét fogadja a péntek esti nyitómérkőzésen a német labdarúgó-bajnokság 19. fordulójában, amelynek zárótalálkozóját Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, az RB Leipzig vívja majd Düsseldorfban.

A téli szünet után a Hertha és a Schalke egyformán győzelemmel folytatta szereplését, Dárdaiék az újoncként sereghajtó Nürnberg vendégeként nyertek 3-1-re, a gelsenkircheniek pedig otthon verték a Wolfsburgot 2-1-re.

A két csapat legutóbb tavaly szeptemberben, a Schalke stadionjában találkozott egymással, akkor a magyar vezetőedző tanítványai 2-0-ra győztek, az előző idényben viszont ősszel és tavasszal is a rivális bizonyult jobbnak. A péntek esti mérkőzés kimenetelére most is nehéz lenne tippelni, hiányzók mindkét oldalon akadnak, és a két együttes idei mérlege is hasonló, igaz, Dárdaiék hat ponttal többet gyűjtöttek, mint a Schalke (12.), ezzel hetedikek a tabellán. Érdekesség, hogy az utolsó öt mérkőzésből négy is 2-0-s végeredménnyel zárult: 2016 márciusa óta a Hertha három alkalommal győzött ilyen arányban, a gelsenkircheni együttes pedig kétszer, az egyetlen kivétel a tavaly márciusi 1-0 a Schalke pályaválasztásával.

A következő szezonban is Dárdai viszi a csapatot Az erről szóló megállapodást csütörtökön jelentették be, Michael Preetz klubmenedzser ugyanakkor ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a 42 éves magyar szakember helyzete különleges. Nem építettek be új kitételt a szerződésbe, amely továbbra is határozatlan időre szól, s Dárdai valamikor majd ismét – ahogy korábban is – a klub utánpótlásában fog tevékenykedni. „Beszéltünk egymással, és újra megállapodtunk abban, hogy közösen megyünk tovább az úton, azaz Pál ebben az idényben és a következőben is az edzőnk lesz” – jelentette ki Preetz a Bundesliga-csapatra gondolva. Dárdait 2015. február 5-én nevezték ki vezetőedzőnek a berlini klubnál – akkor még a magyar válogatott szövetségi kapitánya is ő volt -, jelenleg a Freiburgot irányító Christian Streich után ő a leghosszabb ideje posztján lévő tréner a német élvonalban. A Hertha BSC azt is bejelentette, hogy szerződést hosszabbított a tréner legidősebb fiával, Palkóval. A 19 éves tehetség 2011 óta a klub játékosa, az utánpótlásképzés minden fokát végigjárta. Az előző szezonban már a Bundesligában és az Európa-ligában is bemutatkozott. Azt nem közölték, hogy az új szerződése milyen időtartamra szól.

A Sallai Rolandot ágyéksérülés miatt hosszabb ideje nélkülöző Freiburg szombat délután a szintén válogatott Szalai Ádámot foglalkoztató Hoffenheimet látja vendégül, míg a forduló zárómérkőzésén, vasárnap este a nemzeti együttes elsőszámú kapusa, Gulácsi Péter, valamint a válogatott védő, Willi Orbán lép pályára az RB Leipzig színeiben az újonc Düsseldorf otthonában. Erre a mérkőzésre a hazaiak különleges mezzel készülnek, amellyel megemlékeznek a 100 éve született Toni Turekről, aki a német válogatott és a Düsseldorf kapusaként világbajnok lett 1954-ben Bernben, a legendás Aranycsapat ellen 3-2-re megnyert döntőben.

A listavezető Borussia Dortmund elvileg könnyű ellenféllel találja szemben magát, szombaton ugyanis az utolsó előtti Hannover látogat a Westfalenstadionba. Nem lesz nehéz feladata a címvédőként második Bayern Münchennek sem, amely a 16. Stuttgartot fogadja vasárnap. A Mönchengladbach megerősítheti bronzérmes pozícióját, ha szombaton a papírformának megfelelően legyőzi otthon a 15. Augsburgot.

Bundesliga, 19. forduló:

péntek:

Hertha BSC-Schalke 04 20.30

szombat:

Borussia Dortmund-Hannover 96 15.30

SC Freiburg-1899 Hoffenheim 15.30

FSV Mainz 05-1. FC Nürnberg 15.30

Borussia Mönchengladbach-FC Augsburg 15.30

VfL Wolfsburg-Bayer Leverkusen 15.30

Werder Bremen-Eintracht Frankfurt 18.30

vasárnap:

Bayern München-VfB Stuttgart 15.30

Fortuna Düsseldorf-RB Leipzig 18.00

A tabella:

1. Borussia Dortmund 18 45-18 45 pont

2. Bayern München 18 39-19 39

3. Bor. Mönchengladbach 18 37-18 36

4. RB Leipzig 18 31-18 31

5. Eintracht Frankfurt 18 37-24 30

6. VfL Wolfsburg 18 28-24 28

7. Hertha BSC 18 29-28 27

8. 1899 Hoffenheim 18 33-26 25

9. Werder Bremen 18 29-29 25

10. Bayer Leverkusen 18 26-30 24

11. FSV Mainz 05 18 20-24 24

12. Schalke 04 18 22-25 21

13. SC Freiburg 18 22-28 21

14. Fortuna Düsseldorf 18 21-34 21

15. FC Augsburg 18 27-31 17

16. VfB Stuttgart 18 14-38 14

17. Hannover 96 18 17-36 11

18. 1. FC Nürnberg 18 15-41 11

Borítókép: Dárdai a Nürnberg elleni meccsen

AFP / dpa / SVEN SIMON / Picture-Alliance / Frank Hoermann