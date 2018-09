Djokovic lett az US Open férfi bajnoka

A szerb Novak Djokovic nyerte meg a New Yorkban rendezett amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesét, mivel a vasárnapi fináléban három szettben legyőzte az argentin Juan Martin del Potrót.

A US Openen előzőleg kétszeres bajnok (2011, 2015) Djokovic friss wimbledoni győztesként érkezett New Yorkba. A 31 éves szerb számára különös téttel bírt a finálé, mivel siker esetén beérhette az örökranglista harmadik helyén a 14 Grand Slam-elsőséggel büszkélkedő amerikai Pete Samprast. Az élen a svájci Roger Federer áll húsz sikerrel, Rafael Nadal a második 17-tel. A 29 esztendős Del Potro 2009 után jutott ismét döntőbe New Yorkban, akkor öt szettben verte Federert.

Djokovic nyolcadik fináléjában lépett pályára az év utolsó GS-versenyén, beállítva ezzel Sampras és Ivan Lendl rekordját a profik 1968-as beengedése óta. A 198 centis argentin – aki négy csuklóműtétje miatt két évet kihagyott – csúcsdöntésre készült olyan szempontból, hogy még senki sem szerepelt 22 GS-tornán az első és második trófeája között. Ami a két játékos egymás elleni mérlegét illeti, Djokovic 14-4-re – GS-versenyeken 4-0-ra – vezetett kettejük párharcában.

A vasárnapi fináléban a dél-amerikai a várakozásoknak megfelelően főként az adogatásaival és bombaerős tenyeresével szerezte a pontokat, a nyitókörben Fucsovics Mártont búcsúztató Djokovic pedig a szokásos stabil teniszét mutatta be, időnként bámulatos mentésekkel. A 44 perces nyitószett a belgrádi teniszező 4:3-as vezetésénél dőlt el, amikor ellenfele 40-semmiről elvesztette a szerváját, ami a játszmájába került.

A folytatásban egyre inkább fölénybe került Djokovic, Del Potro gyorsításainak nem kedvezett a lassú borítás, szinte többször is meg kellett nyernie egy-egy pontot. A kétszeres bajnok 1:1-nél brékelt, majd tartotta előnyét 3:1-ig, amikor feldühödött néhány nézői bekiabáláson, dekoncentráltabbá vált, az argentin pedig visszazárkózott. Djokovic 3:4-nél egy 20 perces (!) gémben hozta az adogatását, majd a szettet lezáró rövidítésben 1-3-ról fordított, és 2 óra 20 perc elteltével már 2-0-ra vezetett – márpedig ilyen előnyről még nem vesztett GS-döntőt.

Az, hogy valaki egy Grand Slam-fináléban 2-0-ról kikapjon, legutóbb 2004-ben fordult elő, amikor Gaston Gaudio fordított Guillermo Coria ellen a Roland Garroson.

A harmadik felvonásban a szerb újra 3:1-re ellépett, ám ellenfele nem adta fel, és ismét visszabrékelt. A finálé 4:3-nál dőlt el, amikor Djokovic nagy küzdelemben megint elvette Del Potro adogatását, majd kiszerválta a meccset, amely 3 óra 16 percig tartott.

A 31 éves Djokovic harmadszor diadalmaskodott Flushing Meadowsban, ahol begyűjtötte pályafutása 14. Grand Slam-trófeáját, összességében pedig már 71 tornagyőzelemnél tart.

Eredmény:

Novak Djokovic (szerb, 6.) – Juan Martin del Potro (argentin, 3.) 6:3, 7:6 (7-4), 6:3