Döntetlen a római derbin

A pontosztozkodás által a Lazio és az AS Roma is veretlen maradt.

A római derbi 1-1-es döntetlent hozott az olasz labdarúgó-bajnokság második fordulójának vasárnapi rangadóján.

A pontosztozkodás által a Lazio és az AS Roma is veretlen maradt, igaz a Farkasok egyúttal nyeretlenek is.

Serie A, 2. forduló:

SS Lazio-AS Roma 1-1 (0-1)

szombaton játszották:

Juventus-SSC Napoli 4-3 (2-0)

AC Milan-Brescia 1-0 (1-0)

később:

Atalanta-Torino 20.45

Cagliari-Internazionale 20.45

Genoa-Fiorentina 20.45

Lecce-Verona 20.45

Sassuolo-Sampdoria 20.45

Udinese-Parma 20.45

pénteken játszották:

Bologna-SPAL 1-0 (0-0)