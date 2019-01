Dzeko csak köpéssel tudta elviselni a megalázást

A Firenzében 7-1-re elvesztett találkozó 72. percében – 4-1-es hazai vezetésnél – a bosnyák csatár egy vitatott ítélet miatt dühöngve Gianluca Manganiello mellkasára köpött, aki emiatt piros lapot mutatott fel neki.

„Aztán egy éjjel nem bírta már, köpött egy jó méterest…” – hogy a Nyálon lőtt lány balladája című L’art pour l’art nótával vezessük fel a videót:

And that was the last anyone ever saw of Edin Dzeko on a football pitch … pic.twitter.com/Eo1WLIo4ce

— Secret Footballer (@TSF) January 31, 2019