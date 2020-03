Egyetértés: 2021-ben kerülhet megrendezésre az olimpia

A japán kormányfő kedden telefonon egyeztetett a NOB első számú vezetőjével és utána arról tájékoztatta a sajtót, hogy azonos állásponton voltak a nagyjából egyéves halasztás szükségességét illetően.

A NOB végrehajtó bizottsága még kedden, gyorsan összehívott rendkívüli ülésen – ugyancsak telefonkonferencia keretében – vitatja meg a halasztás lehetőségét.

BREAKING: The Tokyo 2020 Summer Olympics have been postponed https://t.co/3417zHpoEP

— CNN International (@cnni) March 24, 2020