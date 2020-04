Eljárás indul a házibulit tartó City-játékos ellen

A 29 éves angol válogatott védő múlt heti házibulijáról a The Sun című lap számolt be a hétvégén, külön kiemelve, hogy

A labdarúgó elismerte a történteket, és a lapnak küldött egy közleményt, melyben bocsánatot kért meggondolatlan tettéért, mellyel csalódást okozott hozzátartozóinak, klubjának, a szurkolóknak és a közvéleménynek.

Walker csapata szintén közleményben reagált és sajnálatát fejezte ki a botrány miatt, egyúttal bejelentette, hogy fegyelmi eljárást indít a játékos ellen.

– írta a Manchester City.

Kyle Walker faces disciplinary action from Manchester City after reportedly breaking lockdown rules by hosting a party involving two sex workers.

The England defender has apologised.

