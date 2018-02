Gól nélküli döntetlen született Sevillában, győzött a Sahtar

A Sevilla hazai pályán 0-0-s döntetlent játszott a Manchester Uniteddel, míg a Sahtar Donyeck Harkivban győzte le 2-1-re az AS Romát a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, szerdán.

A spanyolországi összecsapás első félideje jobbára mezőnyjátékot hozott. A Sevilla – amely eddig sosem jutott be a legjobb nyolc közé a BL-ben – alakított ki több helyzetet, és a játékrész hajrájában kétszer is hatalmas helyzetbe került. Előbb Steven N’Zonzi, majd Luis Muriel fejesénél védett hatalmasat a manchesteriek kapusa, David de Gea.

A szünet után is a Sevilla irányított, az angol együttes jobbára arra fordította energiáját, hogy ne kapjon gólt, és helyzetbe is csak elvétve került. Jose Mourinho, a vendégek portugál vezetőedzője a hajrában cserékkel próbálta meg felrázni csapatát, ám az MU így is csak egy szabálytalan gólig jutott: Romelu Lukaku hiába lőtt a hazaiak hálójába, előtte kézzel vette le a labdát, így a játékvezető érvénytelenítette a találatot.

A Sevillának ez volt a 19. hazai BL-meccse, de az első olyan, amelyen nem lőtt gólt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A másik szerdai összecsapáson a pályaválasztó, a mérkőzését Harkivban játszó donyeckiek a mezőnyben egyenrangú partnerei voltak az AS Romának, ám az olaszok egy szép összjáték végén, a mindössze 20 éves török Cengiz Ünder találatával a 41. percben megszerezték a vezetést.

A második félidőben tovább emelte játéka színvonalát az ukrán együttes, amely az 52. percben gólra váltotta labdabirtoklási fölényét, sőt, 19 perccel később Fred nagyszerű szabadrúgásával a vezetést is átvette. A hosszabbítás perceiben még tovább növelhette volna előnyét a római visszavágó előtt a Sahtar, ám a vendégek Facundo Ferreyra kísérleténél centikkel a gólvonal előtt menteni tudtak.

Eredmények:

Sevilla (spanyol)-Manchester United (angol) 0-0

Sahtar Donyeck (ukrán)-AS Roma (olasz) 2-1 (0-1)

Gólszerzők: Ferreyra (52.), Fred (71.), illetve Ünder (41.)

A visszavágókat március 13-án, kedden rendezik.

Borítóképünkön Steven N’Zonzi, a Sevilla (j) és Chris Smalling, az angol Manchester United játékosa (b2) a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a sevillai Sanchez Pizjuan Stadionban 2018. február 21-én.

Forrás: MTI / EPA / José Manuel Vidal