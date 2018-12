Icardi lett az olasz bajnokság legjobbja

A 25 éves futballista – aki hétfőn este, a milánói gála keretében vehette át az elismerést – az előző idényben 34 bajnokin 29 gólt szerzett az Inter színeiben, s ezzel holtversenyben Ciro Immobilével (Lazio) gólkirály lett.

👑 | @MauroIcardi in the 17-18 season:

⚽ 29 Serie A goals

🎖 Top Scorer

🥇 Named Player of the Season by his peers

🏅 Goal of the Season #GGDC #GGDC18 #FCIM ⚫️🔵 pic.twitter.com/jDG6q4mVKA

