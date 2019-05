Jégkorong-vb: ötödikként végeztek a magyarok

Nem bírt a kazahokkal a hazai válogatott.

A már biztos ötödik – így bennmaradó – magyar válogatott 3-1-re kikapott az első helyen záró és feljutó házigazda kazah válogatottól a nurszultani divízió I/A jégkorong-világbajnokság vasárnapi utolsó mérkőzésén.

A két fél korábban 12 alkalommal találkozott, 11 kazah győzelem mellett egyszer, a 2013-as budapesti vb-n született magyar siker. Azóta hatszor nyertek a mostani vendéglátók, legutóbb a tavalyi budapesti vb-n ugyancsak 3-1-re.

A drukkerek már másfél órával a vb 15., utolsó mérkőzése előtt megtöltötték a szurkolói zónát, s eközben a szemközti Barisz Arénában kazah dobosok gondoskodtak a jó hangulatról.

A találkozón Majoross Gergely megbízott szövetségi kapitány nem számíthatott a csapatkapitány Magosi Bálintra, visszatért viszont a szlovénok ellen eltiltás miatt hiányzó Hári János. S ott volt a pályán Erdély Csanád is, akinek a jobb combjában sérült meg egy izom a szlovénok ellen, ám végül vállalni tudta a játékot.

Bálizs Bence kezdett a kapuban, s a válogatott alig fél perc elteltével emberelőnybe került, ám a házigazda létszámhátrányban is veszélyesebbnek bizonyult. A visszafogott tempójú első tíz perc után öt az öt ellen is főleg a házigazda kísérletezett, éltette is a magyar tábor a jól védő Bálizst. Negyed óra elteltével Terbócs István ült ki két percre, a nézőtérről pedig előbb a „harcoljatok”, majd a „ria, ria, Hungária” zendült fel – a 7096 néző közül is sokszor a mintegy négyszáz magyar drukker hangja hallatszott. A kapu előtti magabiztosság pedig védekezéskor megvolt: átvészelte a kiállítást a nemzeti csapat, s 0-0-val vonulhatott szünetre.

A második húsz percben aztán az esélyesebb kazah válogatott feltörte a magyar reteszt: Nyikita Mihajlisz szerezte meg a vezetést. A találkozó felénél Benk András ugrott ki, és mivel előtte kézzel irányított korongot játszott meg, így hiába terelte a pakkot a kapuba. A játékrész második felében már másodszor állt a játék a kazah kapus felszerelésének igazítása miatt, a magyarok pedig tartották a tempót a takaréklángon égő házigazdával. Galló Vilmosnak kellett kiülnie a szünet előtti percekre, Bálizs hárításai és a koncentrált védőmunka nyomán nem nőtt a különbség.

A világbajnokság utolsó harmada kazah emberelőnnyel indult – Pozsgai Tamást állították ki -, Anton Nekrjah pedig éles szögből vette be Bálizs kapuját. Négy percre rá érkezett a szépítés: Sofron Isván szép cselek után talált be. A folytatásban is mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, akárcsak kisebb kakaskodások szinte minden játékmegszakítás után. Az utolsó percekben a közönség hullámzással mulattatta magát, Nagy Gergőt kiállították, a kazahok pedig villámgyorsan kihasználták a létszámfölényt Jevgenyij Rimarjev góljával, amely – noha a magyarok kapuslehozatallal is próbálkoztak a hajrában – az utolsó volt a vb-n.

A tornáról a győztes kazah és a második fehérorosz válogatott lesz ott a jövő évi svájci elit-világbajnokságon. Az utolsó Litvánia jövőre a divízió I/B-ben szerepel. A harmadosztály szombaton zárult tallinni vb-jét a román együttes nyerte veretlenül, így jövőre szintén a divízió I/A mezőnyének tagja lesz.

Forrás: MTI