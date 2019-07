Késsel támadtak Özilékre Londonban (videó)

A londoni rendőrség arról adott tájékoztatást, hogy csütörtökön 17 óra után rablási kísérlethez riasztották őket. A rendőrségi szóvivő elmondta:

Az eset után a sofőr és társa egy étterembe ment, ahol vallomást tett a helyszínre érkező rendőröknek. Letartóztatás, előállítás nem történt az ügyben, melyben megkezdődött a vizsgálat.

An incident took place in London today where Arsenal's Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.

Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.

Arsenal comment: ”We have been in contact with both players and they are fine.”pic.twitter.com/38Y2l4FJro

— Goal (@goal) July 25, 2019