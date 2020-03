Le Clos bejelentkezett Szun Jang riói aranyáért

A háromszoros olimpiai és 11-szeres vb-aranyérmes kínai gyorsúszót pénteken találta bűnösnek doppingvétségben a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) és nyolc évre szóló eltiltással sújtotta.

– nyilatkozta egy dél-afrikai lapnak Le Clos.

A dél-afrikaiak olimpiai bajnoka a 2016-os játékokon úgy lett második 200 gyorson a kínai úszó mögött, hogy sokáig nagy fölénnyel vezetett az egész mezőny előtt, Szun viszont a hajrában simán elúszott mellette.

– emlékezett az ezüstérmes.

Ugyanakkor azt is megjegyezte, ha így is lesz és végül megkapja az első helyért járó medált, akkor sem lesz már olyan érzés, mintha ott a helyszínen ünnepelhetett volna.

Szun Jangot egy 2018 szeptemberében történt eset miatt büntette meg a CAS. Akkor a kínai úszót otthonában szerették volna ellenőrizni, de utasította segítőit, hogy törjék össze a levett vérmintáit tartalmazó fiolákat, amit ők meg is tettek.

Swimming: Chad le Clos had no doubt that the banned Sun Yang was a 'dirty swimmer' https://t.co/2cMzEbF1xq

— The Straits Times (@STcom) March 4, 2020