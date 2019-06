Lemondott vezetőedzői posztjáról Maradona

A legendás argentin futballista orvosai tanácsára döntött a távozás mellett.

A legendás argentin futballista ügyvédje csütörtökön jelentette be, hogy Maradona orvosai tanácsára döntött a távozás mellett, mert a munka helyet az egészségére kell koncentrálnia. Matias Morla Twitter-bejegyzésében azt is elárulta, hogy 58 éves ügyfelére két műtét is vár a közeljövőben, mivel a vállát és a térdét is operálni kell.

Az észak-mexikói város másodosztályú csapatát, a Dorados de Sinaloát ősszel vette át Maradona, akivel tavaly év végén és májusban is osztályozót játszhatott az együttes, ám mindkétszer elbukta a feljutásért vívott párharcot.

A minden idők egyik legjobb futballistájának tartott egykori csatár, az 1986-os világbajnok argentin csapat vezére már hosszabb ideje küzd egészségügyi problémákkal, januárban gyomorműtétet hajtottak végre rajta.

Forrás: MTI