Messi: az álmom egy újabb Bajnokok Ligája-trófea megszerzése

Lionel Messi már az első párizsi idényben trófeát szeretne a PSG-vel.

„A célom és az álmom egy újabb Bajnokok Ligája-trófea megszerzése, és úgy gondolom, jó helyen vagyok, hogy a lehető legjobb esélyeim legyenek elérni mindezt”

– nyilatkozta szerdán a Parc des Princes stadionban tartott sajtótájékoztatóján a 34 éves argentin csatár, aki 21 év után távozott az FC Barcelonától.

A PSG kedden este jelentette be Messi megszerzését, a szerződés két idényre szól, és egy évvel meghosszabbítható.

A hatszoros aranylabdás klasszis elárulta, választása a többi között azért esett a francia klubra, mert ott újra együtt futballozhat korábbi barcelonai csapattársával, a brazil Neymarral, valamint honfitársaival, Ángel di Maríával és Leandro Paredesszel. Hozzátette, új csapatát elnézve arra gondolt, nagyon sok lehetőség van ebben a keretben.

„A legjobbakkal fogok együtt játszani, remek dolog, és hihetetlen, hogy ezt megtapasztalhatom”

– mondta Messi. Hangsúlyozta, készen áll az azonnali bemutatkozásra, vagyis akár már szombat este a Strasbourg ellen debütálhat a francia élvonalban.

Az FC Barcelona múlt csütörtökön jelentette be, hogy a klubnak és Messinek is egyértelmű szándéka volt a közös folytatás, meg is egyeztek, de a szerződés aláírása „pénzügyi és strukturális akadályok”, vagyis a spanyol labdarúgóliga szabályzata miatt végül nem történhetett meg. Az új megállapodást öt szezonra tervezték, és eddigi fizetésének csupán a felét kapta volna, a La Liga pénzügyi szabályai azonban ennek ellenére ellehetetlenítették a hosszabbítást, mert egyrészt nem felelt volna meg a fizetési maximumokra vonatkozó rendelkezéseknek, másrészt a klubnak több mint 1,2 milliárd eurós adóssága van.

A támadó 2000 óta szerepelt barcelonai színekben, de június végén lejárt a szerződése, tehát ingyen igazolhatóvá vált. A felnőtt csapatban 2004 óta 778 mérkőzésen 672 gólt szerzett, mindkettő klubrekord. A Bajnokok Ligáját négyszer, a klubvilágbajnokságot és az európai Szuperkupát három-három alkalommal, a bajnokságot tízszer, a Király Kupát és a spanyol Szuperkupát egyaránt hétszer nyerte meg. Számtalan egyéni díja közül – a hat Aranylabdán kívül – kiemelkedik a hat európai Aranycipő és a nyolc spanyol gólkirályi cím.

A Paris Saint-Germain idén nyáron már négy kiváló játékost – Messi előtt az olasz Gianluigi Donnarummát, a spanyol Sergio Ramost és a holland Georginio Wijnaldumot – szerződtetett ingyen, hiszen mindannyiuknak lejárt a megállapodásuk előző csapatuknál.

Lionel Messi szerdán kifejtette, nehéz helyzetbe került, de végül minden nagyon gyorsan és hatékonyan történt, miután a PSG argentin vezetőedzője, Mauricio Pochettino a múlt héten felvette vele a kapcsolatot.

Hozzáfűzte, nagyon nehéz volt elhagynia Barcelonát ennyi év után, de abban a pillanatban, amikor megérkezett Párizsba, már nagyon boldog volt.

Nasszer el-Kelaifi klubelnök úgy fogalmazott, „történelmi nap a mai a PSG és a futballvilág számára”, és ez egy fantasztikus pillanat számukra.

„Leót mindenki ismeri. Ő egy igazi győztes, aki csodálatossá, varázslatossá teszi a futballt. Nagyon izgalmas időszak lesz ez a szurkolók számára, hiszen komoly ambícióink vannak”

– nyilatkozta a katari milliárdos. Hangsúlyozta, Messi kereskedelmi szempontból is „nagy kincs” a klub számára, amit bizonyít, hogy minden kulcsfontosságú adat nőtt az elmúlt napokban, amióta kiderült, hogy leigazolják.

El-Kelaifi leszögezte, klubja továbbra is megfelel az európai szövetség (UEFA) szigorú pénzügyi szabályainak – amelyek a koronavírus-járvány miatt ideiglenesen rugalmasabbá váltak. A klubelnök kifejtette, hogy mielőtt bármit tesznek, konzultálnak a klub kereskedelmi és pénzügyi vezetőivel, illetve a jogi szakértőikkel, és ez most is így történt.

A PSG-nek azért is kell odafigyelnie fokozottan a pénzügyi szabályok betartására, mert el-Kelaifi az európai labdarúgóklubok szövetségének (ECA) elnöke, valamint az UEFA végrehajtó bizottságának tagja.