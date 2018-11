Messi nélkül is legyőzték Mexikót az argentinok

Az argentin labdarúgó-válogatott 2-0-ra legyőzte a mexikói együttest kedd este Mendozában.

A házigazdák a 2. percben Mauro Icardi találatával szereztek vezetést a mezőnyjátékban többet mutató vendégek ellen, a végeredményt Paulo Dybala állította be a 87. percben.

A két csapat szombaton is megmérkőzött egymással, Argentína akkor is 2-0-ra győzött, és második találatával ugyancsak a hajrában biztosította be sikerét.

Az argentin csapatban egyik mérkőzésen sem lépett pályára Lionel Messi, a Barcelona közelmúltban még sérült játékosa ezúttal nem volt kerettag.

Eredmények:

Argentína-Mexikó 2-0 (1-0)

Chile-Honduras 4-1 (2-1)

Peru-Costa Rica 2-3 (1-1)

Panama-Ecuador 1-2 (0-0)

korábban közölt keddi eredmények:

Brazília-Kamerun 1-0 (1-0)

Franciaország-Uruguay 1-0 (0-0)

Olaszország-Egyesült Államok 1-0 (0-0)

Dél-afrikai Köztársaság – Paraguay 1-1 (0-1)

Törökország-Ukrajna 0-0

Albánia-Wales 1-0 (0-0)