Nem buktak a főcsoportelsők

A keleti főcsoportot vezető Milwaukee Bucks és a nyugaton első Los Angeles Lakers is győzelemmel kezdte a 2020-as évet az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA).

A 31/5-ös győzelmi mutatóval álló Bucks hazai pályán két ponttal bizonyult jobbnak a két legjobbját, Karl-Anthony Townst és Jeff Teague-et egyaránt térdsérülés miatt nélkülöző Minnesotánál.

A Milwaukee-ban az előző alapszakasz legértékesebb játékosa (MVP), a görög Jannisz Antetokunmpo 32 ponttal és 17 lepattanóval dupla duplát ért el – szezonbeli 33. összecsapásán már harmincadik alkalommal zárt két statisztikai mutatóban is kétszámjegyű eredménnyel. A vendégeknél a 22 pontos Shabazz Napier nyújtotta a legjobb teljesítményt.

A nyugati konferenciát 27/7-es mérleggel vezető Lakers Phoenix Suns elleni győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben: a Los Angeles-iek szerezték az első kosarat, a vendégek a mérkőzés egyetlen pillanatában sem voltak előnyben. A Lakers a harmadik negyedben már 36 ponttal is vezetett.

Az aranysárga-liláknál az elmúlt évtized legjobb amerikai férfi sportolójának megválasztott LeBron James 31 ponttal, 13 lepattanóval és 12 gólpasszal tripla-duplát ért el, ebben az idényben már nyolcadik alkalommal. Anthony Davisnek is jó napja volt, 26 pontja mellé leszedett 11 lepattanót.

A New York Knicks (10/24) alaposan elrontotta Carmelo Anthony visszatérését: a Portlandbe szezon közben leigazolt tízszeres All Star-játékos ugyan jó teljesítményt nyújtott egykori csapata ellen – 26 pontot szórt -, de a Knicks így is simán nyert. A háromszoros olimpiai aranyérmes Anthony 2011 és 2017 között szerepelt a New York-i együttesben.

Eredmények:

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves 106-104

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns 117-107

Washington Wizards-Orlando Magic 101-122

New York Knicks-Portland Trail Blazers 117-93

