Pochettino büszke a csapatra

Mauricio Pochettino, a Tottenham Hotspur argentin vezetőedzője büszke a csapatára, mely kedden este 2-2-es döntetlent ért el a Juventus otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.

„Nagyszerű volt a tartásunk egy olyan együttes ellen, amely az utóbbi években két BL-finálét játszott” – emelte ki Pochettino.

Az argentin szakvezető kiemelte, fiatal, tapasztalatlan csapata szépen helytállt, a játékosai fantasztikus teljesítményt nyújtottak, ennek köszönhető, hogy kedvező helyzetből várhatják a március 7-i visszavágót.

Harry Kane, a Tottenham angol válogatott támadója remeknek nevezte, hogy két gólt tudtak lőni idegenben.

A Juventust irányító Massimiliano Allegri szerint a szurkolóknak semmi oka nincs mérgelődni amiatt, hogy „csak” döntetlent értek el az angolok ellen.

„Megőrjít, hogy az emberek úgy fogják fel ezt a 2-2-t, mintha 8-0-ra kikaptunk volna. Szinte soha senki nem nézi az ellenfelet, mindenki szerint minden meccsen a Juventus a favorit. Ez nincs így”

– dühöngött a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón az olasz edző.

Hozzátette, a szurkolóknak be kellene látniuk, egyetlen csapat sincs, amely minden évben eljut a döntőig, s bármi is lesz az eredmény a visszavágón, együttese remek teljesítményt nyújt ebben a szezonban is. Megemlítette, hogy 2-0-s vezetésüknél nem tudatosan álltak vissza védekezni, az angolok erőltették ennyire rájuk az akaratukat.

A másik, kedden kezdődött párharc gyakorlatilag az első összecsapáson eldőlt, ugyanis az angol listavezető Manchester City könnyedén, 4-0-ra győzött a svájci FC Basel vendégeként.

„Tíz perc után 2-0-s hátrányban is lehettünk volna, ennek ellenére húsz perc elteltével 3-0-ra vezettünk. Kiválóak voltak a támadás-befejezéseink” – összegezte a látottakat Josep Guardiola, az angol klub vezetőedzője.

Hozzátette, fantasztikus eredményt értek el, jól védekeztek, s bár egy ilyen párharc 180 percig tart, úgy érzi, fél lábbal már ott vannak a legjobb nyolc között.

„Ha így játszunk a szezon hátralévő részében, mint az utóbbi hetekben, igen sikeres idényünk lehet” – tette hozzá a találkozón két gólos német válogatott középpályás, Ilkay Gündogan arra utalva, hogy a Premier League-et toronymagasan, 16 ponttal vezető City február 25-én az angol ligakupa döntőjében is érdekelt lesz. A City ott az Arsenallal mérkőzik majd.

Borítókép: Pochettino a Juventus elleni meccsen Torinóban.

AFP PHOTO / Miguel Medina