Szerződést hosszabbított csapatkapitányával a Liverpool

A 31 éves Henderson – aki tagja a csütörtökön, világbajnoki selejtezőn Budapesten vendégeskedő angol válogatott keretének – tíz éve játszik az FC Liverpoolban. Ez idő alatt 394 mérkőzésen 30 gólt szerzett, s oroszlánrészt vállalt az együttes bajnoki címében, Bajnokok Ligája- és európai szuperkupa-győzelmében, valamint klubvilágbajnoki sikerében.

𝑻𝒆𝒏 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈… 🤩@JHenderson has signed a new contract to commit his long-term future to the Reds 🙌

— Liverpool FC (@LFC) August 31, 2021