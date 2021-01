Tíz másodperc alatt tett csodát Damian Lillard (videó)

A Trail Blazers ásza az utolsó 11 másodpercben két triplával fordította meg az állást 117-122-ről 123-122-re, az utolsó hármast a dudaszó pillanatában, hátrafelé esve dobta a gyűrűbe.

▪️ 44 points, 9 assists, 8 threes

▪️ Deep triple with 8.2 left to cut it to 2

▪️ Step-back 3 AT THE BUZZER to win it!@Dame_Lillard's HUGE NIGHT and #TissotBuzzerBeater lifts the @trailblazers! pic.twitter.com/ZDaNWmWC7F

— NBA (@NBA) January 31, 2021