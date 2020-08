Varane: nem tudok magyarázatot adni a hibáimra

Raphael Varane vállalta a felelősséget, amiért a Real Madrid 2-1-re kikapott a Manchester City vendégeként pénteken a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntő visszavágóján, így kettős vereséggel búcsúzott a sorozattól.

A világbajnok francia játékos két alkalommal olyan nagy hibát vétett a manchesteri találkozón, amit góllal büntettek a City játékosai.

„Vállalom a felelősséget, ez a vereség az én hibám. Nagyon rosszul érzem magam a csapattársaim előtt. Nem tudok magyarázatot adni a két hibámra, mert különben komfortosan éreztem magam

. A pálya egyes részein elkövetett ilyen nagy hibák után viszont nagy árat kell fizetni. Ez egy roppant nehéz éjszaka számomra” – nyilatkozta Varane. A 27 éves védőt 2011-ben szerződtette a Real Madrid, amellyel egyéb trófeák mellett négyszer a BL-ben is csúcsra ért már.

Csapattársa, Eden Hazard a támogatásáról biztosította a francia játékost: a hibák a labdarúgás részét képzik. „Tudom, hogy ez most nehéz lehet Rafa számára, mert két hibát is elkövetett, de mi támogatjuk őt. Nem ez volt a legjobb meccse” – nyilatkozta a belga támadó.

A spanyolok vezetőedzője, Zinédine Zidane kiemelte: bár az eredménnyel nem lehetnek elégedettek, mégis büszkének kell lenniük mindarra, amit a szezonban elértek.

„Ilyen a futball. Kikaptunk egy jó csapattól, ezt el kell fogadjuk. A szezon 95 százalékában nagyszerű teljesítmény nyújtottunk”

– utalt a kiváló hajrával megnyert spanyol bajnoki címre a francia szakember.

Kollégája, Josep Guardiola kifejtette: a BL megbünteti a csapatokat az ilyen nagyságú hibákért.

„Ezt a saját bőrünkön is megtapasztalhattuk már korábban, de azért most kellett Gabriel Jesus hatékony közreműködése, aki az ilyen helyzetekben a legjobb” – emelte ki Josep Guardiola a brazil támadót, aki csapata mindkét találatánál sikeresen zavarta meg Varane-t. Gabriel Jesus a 9. percben gólpasszt adott Raheem Sterlingnek, majd a 68. percben ő szerezte a hazaiak győzelmet érő találatát. A spanyol szakember a két találkozón nyújtott teljesítménye alapján a párharc emberének nevezte Gabriel Jesust, aki az első, madridi összecsapáson is eredményes volt.

„Az ő játéka döntő volt számunkra. Segített a csapatnak, amikor rossz pillanataink voltak”

– tette hozzá az edző.

Gabriel Jesus hangsúlyozta: a top klubok közé tartozó Real Madrid a BL-ben a legeredményesebb csapatnak számít, de minden azon múlik, hogy ki miben és mennyire hisz.

„Hibázhatunk, de akkor is hinnünk kell. Én mindig nyomás alatt tartom a védőket, ez az egyik jellemzője a játékomnak. Végig letámadni és segíteni a csapatot. A gólom már csak ráadás volt, aminek pluszban örülhettem” – nyilatkozta.

Sterling elárulta: az volt a taktikájuk, hogy a három csatár végig agresszívan zavarja a madridi védőket. „Ezt meg is tettük, és a letámadásunk két gólt eredményezett” – nyilatkozta. Hozzátette: bár a Real Madridnak van néhány kiváló játékosa, egyáltalán nem volt bennük emiatt kisebbségi érzés.

A koronavírus-járvány miatt öt hónap szünet után pénteken újraindult BL-ben a nyolcaddöntő két visszavágója maradt hátra, amit szombaton este rendeznek. Azt követően a sorozat Lisszabonban az egymeccses negyeddöntőkkel folytatódik szerdától, a Manchester City jövő szombaton az Olympique Lyonnal találkozik.

Forrás: MTI

Borítókép: egy világbajnok védő ilyen hibákat nem követhet el