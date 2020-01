Visszatérhet a sokpasszos játék a katalánoknál

Az Ernesto Valverde helyét átvevő Enrique „Quique” Setién a korábbi irányvonalat hozhatja vissza, mivel a labdabirtoklásos támadófutball híve.

A 61 éves spanyol szakember külföldön kevésbé ismert, de

otthon mintegy húsz éve meghatározó szereplője a sportágnak.

A 2017-2018-as idényben a Real Betis trénereként látványos játékot valósított meg. Saját bevallása szerint sok inspirációt merített Johan Cruyff játékfelfogásából, és e tekintetben hasonlít Josep Guardiolához, aki 2008 és 2012 között rendkívül sikeresen irányította a gránátvörös-kékeket.

„Van egy kapcsolódás Guardiola és Sétien között”

– mondta még 2018 szeptemberében az El Paísnak nyilatkozva a védő Marc Bartra, a Real Betis játékosa, aki korábban sokáig a Barcelonában futballozott.

„Ebben a Betisben (Setienében) olyan edzéseken vettem részt, mint Guardiolánál vagy Luís Enriquénél.”

Setiént lenyűgözte a Barcelona, és azon belül is különösen Lionel Messi játéka. A tavaly márciusban, Sevillában elszenvedett 4-1-es vereség után úgy fogalmazott, hogy

az argentin támadó utolsó gólja olyan volt, mintha PlayStationön játszották volna le.

Egyébként pedig kiváltságnak nevezte, hogy ismerheti Messit, és láthatja játszani őt hétről hétre.

Ugyanezen az estén Sergio Busquets, a katalánok középpályása Setiénnek adta a mezét azzal, hogy nagyra becsüli a futballról alkotott felfogását.

Az új tréner a Santanderben kezdte játékos pályafutását 1977-ben, és edzőként is ott debütált 2001-ben. Középpályásként futballozott az Atlético Madridban, a Logronésben és a Levantében is, a spanyol válogatottal pedig ott volt az 1986-os, mexikói világbajnokságon.

„Megpróbáltam azt csinálni, amit kértek tőlem, de nem sikerült. Aztán igyekeztem szabadon mozogni, és a saját elképzelésem szerint játszani. Akkor értettem meg igazán, hogyan is működnek a dolgok, amikor láttam Cruyff Barcáját”

– nyilatkozott a Marcában 2018 májusában.

Edzőként a Santander után megfordult az Ejidónál, a Logronésnél, a Lugónál, a Las Palmasnál és a Real Betisnél. Eközben volt Egyenlítői-Guinea szövetségi kapitánya. A Betistől a sikeres első idényt követően 2019 májusában távozott, mert a védelem bizonytalansága miatt akkor már nem volt eredményes a csapata.

Mostanáig ő az utolsó, aki – 2018 novemberében – csapatával győzni tudott a Camp Nouban, nem is akárhogyan: gólgazdag mérkőzésen 4-3-ra.

Elődjét, az 55 éves Valverdét hétfőn menesztették posztjáról. A Barcelona hiába nyert bajnoki címet 2018-ban és 2019-ben, futballja színtelen volt, a tréner az összjáték helyet az egyéniségek megvillanásában bízott, emiatt nem sikerült magát igazán elfogadtatnia.

A menesztésben szerepet játszhatott az is, hogy a Bajnokok Ligájában kétszer is „megnyert” párharcot vesztett el a Barcelona: 2018-ban AS Roma elleni negyeddöntőt bukta el 4-1-es hazai győzelem után, tavaly pedig a Liverpoollal szembeni elődöntőt 3-0-ról. A váltásról a döntés az után született meg, hogy a Barcelona a spanyol Szuperkupa elődöntőjében 2-1-es vezetésről kapott ki az Atlético Madridtól múlt csütörtökön.

Valverde nem szerzett sok hívet a pragmatikus futballjával sem, amely nagyon messze állt Guardiola dicsőséges tikitakájától.

Eredményeket azonban így is fel tudott mutatni, a két bajnoki cím mellett egy spanyol Király Kupát és egy Spanyol Szuperkupát nyert. Ebben az idényben – a Real Madridot jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzve – vezeti a La Ligát, míg a Bajnokok Ligájában csoportgyőztesként jutott nyolcaddöntőbe.

Forrás: MTI

Borítókép: Setién még a Betis vezetőedzőjeként