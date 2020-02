Minden idők egyik legnagyobb nehézsúlyú profi bunyósa már átesett a név- és a vallásváltáson, amikor a világba kiáltotta egyik örökbecsű mondását: „Lebegj, mint a lepke, és csípj, mint a méh!” Hogy kiről is van szó? Az idővel Cassius Clayből Muhammad Alivá avanzsált amerikai bokszzseniről.

Ali olykor valóban légies volt a ringben, ha nem is mint egy méhecske, de mindenesetre könnyedén szökdelt el ellenfelei elől. Aztán szúrt – persze az ő szúrásai nem méhcsípéshez, sokkal inkább lórúgáshoz hasonlítottak. De ennyi most legyen is elég a legendából!

A közelmúltban ugyanis két másik nehézsúlyú nagyágyú fellépése töltötte meg a Las Vegas-i MGM Grand Hotel „ebédlőjét”, amelyben egykor Ali is szorítóba lépett. Egyikük, a WBC jobbkezes bombázója, veretlen amerikai bajnoka, Deontay Wilder látta ugyanis itt „vendégül” a brit óriást, Tyson Furyt.

A címmérkőzés előtt szinte mindenki Wildert tartotta esélyesnek, annak ellenére, hogy a két öklöző első csatája döntetlennel zárult. Igaz, akkor úgy hozta ki Fury ikszre a meccset, hogy kétszer is padlót fogott. Ez pedig már önmagában is figyelemre méltó, különösen, mert az a mérkőzés is a tengerentúlon zajlott le… Most a vb-döntő előtt kollégám, aki meglehetősen jártas a szorítók világában, váltig hangoztatta, hogy Wilder nem tud bokszolni, Fury pedig megtanult. Miközben a sportolók igaz útjára is visszakanyarodott. Leszokott a drogról, az alkoholról, és lefogyott majdnem harminc kilót. Nem mellesleg ő is veretlenül érkezett a szerencsejátékok fővárosába.

A csatát megelőző, a mérlegelésnél kicsúcsosodó szájkaratében egymást múlta felül a két gladiátor.

Egy félmondat azonban megütötte a fülemet: Fury azt mondta, kiüti a regnáló bajnokot. Az én fülemet ez ütötte meg, Fury ellenben a harmadik menetben Wildert vágta úgy fültövön, hogy csak na. Majd „biztonsági okokból” kétszer ő is padlóztatta az amerikait, aki ezekből az ütésekből mindaddig nem tisztult ki, amíg a hetvenéves, szintén amerikai vezetőbíró, Kenny Bayless be nem rekesztette a kilátástalan küzdelmet, és le nem léptette honfitársát. A folytatás már majdnem a megszokott koreográfia szerint zajlott. Majdnem…

A lehiggadt küzdőfelek méltatták egymás kvalitásait. Furyn ott lógtak a vb-övek, ám ő egyszer csak megkaparintotta az interjúhoz orra alá dugott mikrofont, és a közönséggel együtt elénekelte Don McLane American Pie (amerikai pite) című dalát. Tehát a méhecske és lepke után, úgy tűnik, most egy dalos pacsirta ült fel a WBC trónjára.