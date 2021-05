Nem kérdés, hogy a múlt héten mi volt az első számú magyar vonatkozású sporthír: Valter Attila rózsaszínbe öltözött a Giro d’Italián, a hatodik szakasz után ő húzhatta magára az összetettben vezetőt megillető emblematikus trikót.

Olyan ez, mintha annak idején a Formula–1-be csöppent Baumgartner Zsolt dobogóra állt volna valamelyik futamon vagy most az év elején Fucsovics Márton döntőbe jutott volna az Australian Openen. Ami a teniszben a Grand Slam, az a profi kerékpársportban a Grand Tour, a három patinás háromhetes körverseny, a Tour de France, a Giro és a Vuelta, amelyeknek a mezőnyébe bekerülni sem egyszerű. Az elmúlt bő száz évben (a Tourt 1903, a Girót 1909, a Vueltát 1935 óta rendezik meg) 2020 előtt ez egyetlenegy honfitársunknak adatott meg: Bodrogi László a 2000-es években hét Grand Touron indult, és két dobogós helyezés is összejött neki az időfutamokon, az összetettben azonban nem volt tényező.

Bodrogi 2007-es Vuelta-indulása után tizenhárom évvel aztán a tavalyi Girón már szoríthattunk Valter Attiláért,

aki az egyik brutális hegyi szakaszon elért top 10-es, kilencedik helyével hívta fel magára a figyelmet. A még mindig csak 22 éves honfitársunk aztán az idei Girón (amelyen Dina Márton személyében egy másik magyar is van) a negyedik szakasz végén a sestolai hegyi befutót a hatodik helyen abszolválta, amivel az összetettben a 64. helyről feljött az ötödikre, és magára húzhatta a legjobb 25 éven aluli versenyzőnek járó fehér trikót. De még ezt a csodát is lehetett fokozni, két nappal később egy újabb kőkemény szakaszon a 12. helye a rózsaszín trikót is meghozta neki.

Ezután mindenki rá volt a kíváncsi, a földkerekség egyik legismertebb sportlapja, a La Gazzetta dello Sport egy egész oldalt szánt a bemutatására. Az olasz médiában a hunok nagy királyára asszociálva „Magyarország ostorának” nevezték el.

Itthon, a Tour de Hongrie-n is őt ünnepelve rózsaszínű szalagot tűztek magukra a szervezők, ilyen szalagot kaptak a kísérőautók is, a magyar versenyzők pedig arról beszéltek, hogy Valter Attila sikere nekik is nagy erőt ad. A tavalyi magyar körversenyt éppen Valter nyerte meg, nagy hegyi befutó után a Kékestetőnél, s nyilvánvalóan ez is nyomott a latban, hogy már tavaly indulhatott a Girón.

Most pedig pénteken, szombaton és vasárnap is rajta feszült a becses Maglia Rosa. A kilencedik szakasz után másra került át, de senkinek se legyenek kétségei afelől, hogy a kerékpársportban nagyon sokszor csap még le az „ostorunk”.