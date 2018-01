No, uraim! Miközben a fegyelmezettségéről is ismert szurkolói kemény mag épp visszaváltja a tűzijátékot a kereskedőknél, nekünk ideje munkához látnunk. Szinte már látszik, ahogy a pályamunkások felfestik a kezdő sípszót a gyepre a tavaszi első fordulóhoz. Nincs mese, meg kell kezdenünk a növekedést. Föl, a feladathoz.

Kezdetnek a csapat állóképességén fogunk csiszolgatni egy kicsit.

Még nézni is rossz, hogy elfáradtok a sok álldogálásban. Az edzések során megteremtjük a futásra épülő játék alapjait. Bízzunk benne, hogy a márciusi napsütésben már úgy fogtok fickándozni, mint csikó a kocsi mellett.

Tavaly nagy utat tettünk meg együtt, a csapat elsajátította a legfontosabb taktikai elemeket. Anélkül egyik csatár sem megy már el védő mellett, hogy fel ne dobná magát, és a védők is bármikor képesek integetni a játékvezető felé, hogy lesen van az ellenfél. Idén tovább kell lépnünk, a csapatnak meg kell értenie, hogy a labda birtoklása egyben a gólszerzés lehetőségét is magában rejti. Tavaly óta minden játékosunk tisztában van vele, hogy a tizenegyest nem érdemes fejelni, idén a pontos passzolás rejtelmeibe avatjuk be a csapatot. Némi nehezítés lesz a meccseken az, hogy az ellenfél is a labda után veti magát, de szerencsére ők is ugyanott tanulták a focit, mint mi. Ez lehet a kulcs a sikerhez.

A pályát felfűtöttük, senki nem fog megfázni sem a fetrengések gyakorlása során, sem a futás okozta légszomjtól összeesve. Ne feledjétek, a bíró figyelmének megragadása elsőrendű fontosságú! Amikor jól láthatóan a halálotokon vagytok egy rúgás nyomán, és a sípmester megállítja a játékot, lelassul számára az idő. Ismert fizikai törvényszerűség, hogy három perc fetrengés legföljebb egy perc hosszabbítást eredményez. Ismeritek a mondást: ki időt nyer, életet nyer. Most már az értelmével is tisztában vagytok. Az a jó a fociban, hogy mindennap tanul az ember valamit. Hol egy új frizurát vagy tetoválást les el, hol egy új gólörömfigurát.

Tudom, a fiatal játékosoknak nem könnyű megszokni, hogy mindenért reklamálni kell a játékvezetőnél, de némi önmérsékletre intenék mindenkit. Ha mi lőttük a gólt, akkor hagyjuk békén. Kettőt úgysem fog jegyzőkönyvezni. Felhívom a csapat figyelmét arra, hogy a szurkolót nagyon meg kell becsülni. Kihalóban lévő faj. Hálás minden apróságért. Ha jó játékkal nem is tudjuk elkápráztatni, szívesen veszi, ha legalább gólörömben hozzátok a világbajnoki minőséget. Holnap gyakorolni fogjuk, ahhoz labda se kell.