Le a kalappal Usain Bolt előtt. A 100 méteres síkfutás világcsúcstartója az atlétikától visszavonulva konokul kitart elhatározása mellett, hogy profi labdarúgó legyen. Talán a Manchester Uniteddel kapcsolatos álmaiból felébredt már, de a jamaicai megye egynél még mindig magasabbra veti tekintetét. Sőt a máltai bajnokságban játszó Valletta ajánlatát sem fogadta el a sprinter, aki most már labdás vágtázó, de a futballvilág igazán neves klubjai eddig elég szégyenlősnek bizonyultak ahhoz, hogy kirukkoljanak leigazolási szándékaikkal. Ami késik, talán nem múlik.

Az elmúlt hónapokban Bolt edzett egy kicsit a Dortmundnál, és az ausztrál bajnokságban szereplő Central Coast Marinersnél előszezonbeli meccsen még gólokat is lőtt. Függetlenül attól, hogy az ötödik kontinensen lévő emberekről tudjuk, velük tótágast áll a világ, talán Boltnak mégsem szállt fejébe a dicsőség, így türelemmel várja, hogy leszerződtessék és kerettag lehessen egy európai klubnál.

A jamaicai szeret focizni. Ezt a következtetést bízvást levonhatjuk, ha engedjük a bennünk élő sportpszichológust szóhoz jutni. Ez azonban csak részigazság, hiszen az is világos, hogy a futball iránti rajongás és a mérsékelt játéktudás a hírnév iránti nem csillapuló vággyal társul.

A világ leggyorsabb emberének talán elnézhetjük, hogy nem egyszerűen csak focizni akar, hanem ismert futballista szeretne lenni.

Van legalább egy csele, tud passzolni és majdnem olyan gyors, hogy akár magának is tud labdát adni. Az atlétikáért is lelkesedő futballrajongók szotyiba fogják fojtani bánatukat, ha Bolt nem kell egy nagy csapatnak sem. Figyelembe véve a Manchester United jelenlegi állapotát, José Mourinho be is tehetné a csapatba, az idei szezonon már aligha rontana.

A hatalmas pénzekre épülő profisport-világot mozgató folyamatok ismeretében aligha tévedünk, ha azt gondoljuk: a futballista Usain Bolt szerződtetéséről gondolkodó menedzserek a jamaicai marketingértékét és játéktudását összeadva mérlegelik. Valószínűleg sokan számolgatják, megtérülő befektetés lehetne-e már csak a brahi kedvéért is leigazolni.

Bizonyára további jelentős sportolók is példát vesznek a sprinterről, és pályafutásuk végeztével megpróbálkoznak más sportágban. A sportbiznisz a szórakoztatóipar részeként aligha fog lemondani az ebben rejlő öröm- és kárörömkeltésről, mert a nézettségi indexek, az ajándéktárgy- és jegyeladásból származó bevételek növekedését hozza magával. Nincs az a szotyolaárus, aki a sportvilágban ennél fontosabb mozgatórugót fellelhetne.