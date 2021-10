Arra jól emlékszünk, hogy 2018-ban, Phjongcshangban milyen nagy versenyben, szédületes hajrával szerezte meg rövid pályás gyorskorcsolyaváltónk Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor, Burján Csaba összeállításban Magyarország első aranyérmét a téli olimpiákon. Arra már kevesen emlékeznek, hogy váltónk milyen neccesen szerezte meg az olimpiai kvótát, az utolsó kvalifikációs versenyen nem is a saját kezében volt a sorsa, a kazahok ki is pöckölhették volna a dél-koreai seregszemléről. Ám végül a mieink maradtak a világkuparangsor még éppen kvótát érő nyolcadik helyén, és az más kérdés, hogy végül a kilencedik kazahok is elindulhattak az olimpián a doppingügyeik miatt elmeszelt oroszok helyett.

A múlt hét végén Pekingben – abban a csarnokban, ahol februárban a következő olimpián jégre lép a mezőny – megrendezték a 2022-es játékok első kvalifikációs versenyét. Összesen négy van, és mindenkinek a három legjobb eredményét nézik. A már visszavonult Knoch Viktor el is merengett a közvetítő M4 Sport stúdiójában, hogy négy éve valamivel több mint kilencezer pontot kapartak össze, most pedig már az első verseny után kerek nyolcezer pontja van a váltónknak. Ne kiabáljunk el semmit, maradjunk annyiban, hogy kvótaügyben több mint megnyugtató a helyzetünk, a vasárnapi ezüstérmünk nagyon jól fizet!

S ehhez vegyük hozzá, hogy a váltónkban nemcsak Knoch, hanem Burján sem volt már ott, aki a hazai válogatón nem tudta bebiztosítani a helyét. A Liu fivérek mellett az amerikai születésű, honosított Krueger John-Henry is kihagyhatatlan (Phjongcshangban, még az Egyesült Államok színeiben, ezüstérmes volt 1000 méteren), ám azon

törhette a fejét a szakvezetésünk, hogy ki legyen a negyedik emberünk.

A pekingi világkupán aztán a negyeddöntőben a 18 éves Jászapáti Péter, az elődöntőben a 21 éves Tiborcz Dániel, a döntőben a 19 éves Nógrádi Bence kapott lehetőséget, s az újoncok bevetése mellett a cserebere is komoly kockázatot rejtett. Az ellenfelek jól tudják, hogy Liuékkal nem érdemes kekeckedniük, őket bajos lenyomni a jégen, no de majd az új fiút megeszik, vagy elesik az majd magától is – hihették. Nos, rosszul gondolták, a döntőben az olaszok, a kínaiak és a koreaiak hibáztak, nem mi, a megszolgált ezüst a világbajnok hollandok mögött pedig megkímélhet bennünket a négy évvel ezelőtti izgalmaktól. Ám a szakvezetésnek mégiscsak főhet a feje, hogy akkor végül ki legyen a negyedik emberünk a váltóban. A lényeg, hogy a bőséghez ne társuljon zavar.