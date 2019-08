A nemzetközi futballnagyüzem átigazolási időszaka arról szólt az elmúlt évtizedben, hogy bizonyos Dzsudzsák Balázs neve sűrűn kiszökött fotelszakértőink szájából. Hogy milyen összefüggésben, azt most hagyjuk is, nyilván minden szurkoló a legjobbat akarja tehetséges futballista honfitársainknak, akikből azért nemzetközi mércével mérve nem túl sok akad.

Ennek tükrében örömteli fejlemény, hogy napjainkban három válogatott játékos neve is gyakran feltűnik a sportújságok átigazolási pletykarovatában.

Gulácsi Péter, a Leipzig kapusa méltán lett az év legjobb magyar labdarúgója.

A Bundesligában vezeti a kapusok rangsorát, s a válogatottban is megbízható teljesítményt nyújt. A Sevilla és a Benfica is komoly összeget lebegtetett be érte, ám ő szerencsére úgy érzi, hogy a Bundesliga éremesélyesének első számú kapusposztját otthagyni tényleg csak akkor szabad, ha visszautasíthatatlan ajánlat érkezik.

A közeljövő legértékesebb magyar játékosa azonban mégsem a bravúrkapus, hanem a még mindig tini Szoboszlai Dominik, aki már évek óta a legtehetségesebb európai játékosok top tízes listájának a tagja. Felsorolni sem könnyű, hogy hány sztárcsapat érdeklődött már a kivételes rúgótechnikával és térlátással megáldott irányító középpályás felől az Arsenaltól a Juventuson át a Bayern Münchenig, de az édesapja által egyengetett karrierben most még biztosan a Salzburg marad a következő lépcsőfok.

A legérdekesebb helyzetben azonban kétségkívül a még mindig csak 24 éves Nagy Ádám van. Róla lényegében lemondtak, aztán a futsalpályáról „visszatévedt”, és a Ferencvárosban olyan teljesítményt nyújtott, hogy a válogatottban találta magát. Aztán meg Olaszországban, a magyar reménységek nagy „focistatemetőjében”. Oda, ahová jó pénzekért kikerülnek, majd cserepadra, alsóbb osztályú kölcsönbe mennek hazánk fiai, hogy aztán a hátsó kertek alatt jöjjenek haza úgymond újra felépíteni magukat. A védekező középpályás most elkerülheti ezt a pályaívet, hiszen bár évről-évre kevesebbet játszott a Bolognában, az angol második ligás Bristol City tegnap bejelentette a szerződtetését. Pedig ettől a kalandtól sokan talán óvnák, de a kiváló futóteljesítménye és a technikai képességei miatt kitűnhet a mezőnyből.

A közelgő, sorsdöntő Európa-bajnoki selejtezők előtt igazán csak egy kívánságunk lehet: akárhová is igazolnak a válogatott játékosaink, a döntő szempont remélhetőleg nem a pénz, hanem az állandó játéklehetőség lesz.