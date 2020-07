Az autó- és motorsport szerelmesei pontosan tudják, hogy az első gyorsasági autóversenyt – ami a Formula–1 elődjének is tekinthető – 1936-ban rendezték hazánkban. Ötven év elteltével aztán a vasfüggönyön túl is bemutatkozott az utazó cirkusz.

Bernie Ecclestone, a sportág nagy hatalmú vezetője a 80-as évek elején azt vette a fejébe, Formula–1-es nagydíjat rendez valamelyik szocialista országban. Képbe került a nagy Szovjetunió, valamint Kína, Jugoszlávia és Csehszlovákia is. Aztán Ecclestone felkerekedett és ellátogatott fővárosunkba, hogy körülnézzen nálunk is. Itt az általa kiagyalt ötlet nagy támogatójára talált a Magyar Autóklub elnökében.

Ám amíg az első Magyar Nagydíj első szabadedzése elrajtolt volna – legyünk stílszerűek –, sok víz folyt le a Mogyoródi-patakon. A legnagyobb galibát a helyszín megválasztása okozta, ám végül mégis a mi kis hazánk lett „a legvidámabb barakként” az első szocialista ország, amely vendégül láthatta a világszerte óriási érdeklődés által övezett F1-et.

Örömteli, hogy mától már arról beszélhetünk, immáron harmincötödször is felbőghetnek a motorok a Hungaroringen. Azaz több mint három évtizede álljuk a helyünket ezen a mozgalmas, gyakran változó helyszínű nemzetközi autós színpadon, megfelelve minden elvárásnak, kihívásnak.

Az 1986-os első és a mostani verseny között azonban legalább akkora a különbség, mint az azonosság. Az induláskor a debütálás sikerét féltve aggódtak a szervezők, most a járványveszély miatt izgulnak a házigazdák.

Anno egy pilóta tűnt favoritnak, a brazil Nelson Piquet, aki nyert is, most egy brit, Lewis Hamilton a legesélyesebb.

A különbségek azonban talán még ennél is markánsabbak, amióta a koronavírus szőtt újabb függönyt a határok közé. Amit nem lesz könnyű átlépni. Ha mindez 1986-ban történt volna, könnyen elképzelhető, nem Piquet az első győztes. Most pedig a britek biztonságos fellépése árnyalja a képet, mivel az Egyesült Királyság – járványveszély szempontjából – „sárga lapos”. Miközben az F1-ben több brit pilóta is akad, az istállók jelentős része pedig szigetországi hátterű.

Persze a biztonsági óvintézkedések szigorú számonkérésével, betartatásával a bajok megelőzhetőek. Ám amíg korábban a háromnapos rendezvényre százezrek látogattak ki, addig most a Mercedesek, Ferrarik és McLarenek kongó lelátók mellett köröznek majd. S ezt a legszívélyesebb vendéglátással sem tudja pótolni egyetlen vendégváró ország sem.