Annaka Kellog kisasszonynak esélye sem volt a győzelemre, de ezt ő az első perctől fogva tudta. Tulajdonképpen nem is érdekelte, amikor döntött, nem a siker vágya, hanem az elismerése vezérelte. Választhatott volna ezer és ezer megoldás közül, az Egyesült Államokban a hagyomány számtalan változatot szült már, ő azonban ragaszkodott ahhoz, hogy halloween alkalmából Sallói Dánielnek öltözik.

A jelmez pofonegyszerű volt: magára húzta a Kansas Citynek egy olyan mezét, amelynek a hátán a fiatal magyar támadó neve virít, felvett egy futballgatyát, a lábára sportszárat húzott, és kész is lett a jelmez.

Lássuk be, nem túl félelmetes. Most tekintsünk el attól a vitától, hogy nálunk a halloween képes-e beilleszkedni a kultúránkba, egyáltalán, bele kellene-e, mert most az Egyesült Államokban, egész pontosan annak a közepén, Kansasban járunk, ahol ilyenkor az emberek a lehető legrémesebb jelmezekben járják az utcákat, a nagyobb városokban felvonulásokat rendeznek, a gyerekek pedig szörnyecskéknek öltözve csöngetnek be minden ajtón, amelyek mögött édességgel, süteménnyel várják őket, a családok pedig közösen faragnak töklámpásokat.

Ennek is megvan a maga remek hangulata, de most nem ez a lényeg, hanem Sallói Dániel felbukkanása a jelmezek között. Taglalni is fölösleges, hogy ez bizony a népszerűség ékes jele. A 22 éves csatár ebben az idényben végképp befutott. Az észak-amerikai profi futballiga, az MLS Nyugati konferenciáját úgy nyerte meg a Kansas City, hogy Sallói ehhez tizenegy góllal és nyolc gólpasszal járult hozzá, az alapszakasz utolsó három mérkőzésén pedig győzelmet érő találatot szerzett.

Lehet azon elmélkedni, hogy a mi futballunk arrafelé nincs a népszerűségi lista dobogóján, esélye sincs megelőzni az amerikai futball, ­baseball, kosárlabda triumvirátusának a hegemóniáját, ez egy olyan ország, ahol az NFL Super Bowljánál legfeljebb a karácsony éri el több ember ingerküszöbét, így ez felesleges lenne. Ma már az MLS meccsei is tízezreket vonzanak, és tömegével szerződnek oda kiváló dél-amerikai játékosok, akik ott felhívva magukra a figyelmet onnan találhatnak utat Európába.

Aki itt sztárrá tud válni, az nem akárki. Annaka Kellog kisasszony be is vallotta a közösségi oldalán, ő a jelmezével nem nyerni akart, hanem tisztelegni.

Mert a Kansas „Best in the West”, azaz nyugat legjobbja, és ez elsősorban egy 22 éves magyarnak köszönhető.

Hát, boldog halloweent!