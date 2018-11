Akárki akármit mond, márpedig a földönkívüliek köztünk élnek, erre a dohai torna-világbajnokság is bizonyságul szolgált. Mert mi más lehetne egy 142 cm-es tűzgolyó (142 cm – hm… – magas), aki azzal kezdi a vb-t, hogy vesekőpanasszal kórházba viszik, majd úgy lesz első a selejtezőben, hogy 4,5 pontot ver a másodikra (60,965 és 56,465). Hogy ezt a különbséget érzékeltessük: a második és a döntőbe utolsóként 24. helyen bejutott versenyző között ennél kisebb, 4,3 pont volt a különbség (56,465 és 52,165). Az amerikai Simone­ Biles, mert róla van szó, a kvalifikációban bemutatott egy 6,4-es erősségű ugrást, amit róla neveztek el, s hogy ezt is a helyére tegyük, egy kanadai lánynak volt 6,0-os ugrása, és még néhánynak 5,8-as erősségű.

A riói olimpián négy aranyat (egyéni, csapat, ugrás, talaj) begyűjtött, és még mindig csak 21 éves

Biles Dohában negyedszer lett összetettben világbajnok, ami a nőknél még senkinek sem sikerült.

Győzött az amerikai csapattal is, továbbá ugrásban és talajon is, így már 14 vb-aranya van, ezzel pedig a férfiak listavezetőjét, a „csak” 12-szeres világbajnok fehérorosz Vitalij Scserbót is lepipálta. Biles a katari fővárosban felemás korláton második, gerendán harmadik lett, vagyis mind a hat eredményhirdetésnél dobogóra szólították, ilyesmi legutóbb 1987-ben sikerült Jelena Susunovának.

De ne gondoljuk, hogy Biles­nak csak megszületnie volt nehéz. Apja elhagyta a családját, drog- és alkolholfüggő anyja helyett nagyszülei nevelték. S ő is az egyik áldozata volt az amerikai tornasportra sötét foltot vető szexuális zaklatási ügynek, amelynek felderítése után a válogatott orvosát 175 év börtönre ítélték.

Biles tündöklése mellett kevés szó esett Okszana Csuszovityináról, aki „csak” negyedik lett az ugrás döntőjében. De 43 évesen! Leírni is döbbenetes, hogy az üzbég tornásznő 1991-ben világbajnok volt a Szovjetunió csapatával, 1992-ben olimpiát nyert a Független Államok Közössége színeiben – a már rutinos Biles 1997-ben született –, és ugrásban több mint negyed század elteltével is a világ legjobbjai közé tartozik. Idén két világkupaversenyt is megnyert, az Ázsiai Játékokon pedig ezüstérmes volt. „Ha különböző korúak is vagyunk, amikor versenyzünk, a pódiu­mon egyenlőek vagyunk” – mondja Csuszovityina, és természetesen készül a tokiói­ olimpiá­ra. Elvégre akkor még alig egy hónappal lesz túl a 45. születésnapján.

Ezekből a sztorikból tényleg csak K. ügynök és J. ügynök hiányzik.