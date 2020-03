A boksz – nemcsak a magyar, sőt, nem is elsősorban az, hanem sokkal inkább a nemzetközi – különleges zárvány, mondhatni enklávé a sport világában.

Úgy, ahogy van, egy kis modern kori abszurd. Mert nem tudom, létezik-e még olyan sportág, mint az amatőr bunyó, amelyben hallgatólagosan, sőt, nem is annyira hallgatólagosan elfogadott a pontozói csalás. Miképpen is lehetne másképp magyarra fordítani azt az aranyos eufemizmust, hogy jó lenne most már erősíteni az ökölvívásban a sportdiplomáciánkat? Mi a fityfenéért van szükség a sportdiplomáciánk erősítésére, ha nem azért, hogy az eddiginél komolyabb befolyást tudjunk gyakorolni a pontozókra?

Ez picit olyan, mint bizonyos fejlődő országokkal folytatott kereskedésnél az árba belekalkulált „alkotmányos költség”. Ami emberi nyelvre lefordítva a kenőpénz.

De momentán nem az úgynevezett sportdiplomáciáról akarom osztani az észt. Itt van ez a koronavírus-járvány. Lassacskán az egész sportbiznisz bezár, a stadionokra ki lehet tenni a „closed” táblát, az NBA-től az NHL-en át az európai futball-topligákig és a Bajnokok Ligájáig minden sorozatot berekesztettek vagy berekesztenek, lényegében minden nemzetközi versenyt vagy olimpiai selejtezőt töröltek, de egyet biztosan nem: az ökölvívók európai olimpiai kvalifikációs viadalát. Nem ám akárhol, hanem Londonban. A világ egyik első számú pénzügyi, kulturális és sportközpontjában, amely ráadásul nem is kevéssé sújtott a koronavírus által.

Bokszolóékat mindez különösebben nem izgatja, már több mint háromszáz bunyós – férfiak, nők, közöttük kisgyermekes anyák – gyűlt össze a Copper Box Arenában, ahol ma megkezdődik a kvalifikációs viadal.

Félreértés ne essék, nem tartozom a pánikolók közé, nyugodtan járok-kelek az utcán, nem hordok szájmaszkot, nem fogom meg szalvétával a kilincset, és szinte biztos vagyok benne, hogy nem lesznek áldozatai a londoni boksztornának. Nagy valószínűséggel.

De ha csak egyvalaki megbetegszik, akár a kísérők, edzők, sportvezetők közül, akik között idős emberek is akadnak szép számmal, akkor senki sem mossa le a sportágról a vétkes gondatlanság mocskát.

Nem beszélve arról, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság – amúgy teljes joggal – kicsavarta az erkölcsileg a béka feneke alá süllyedt világszövetség, az AIBA kezéből az olimpiai boksztorna s a selejtező rendezési jogát is. A megtisztulás jelszavával.

Erre most itt van ez a londoni kvalifikációs randevú, egyetlenként a sportágak befagyott tengerében. Szép kis megtisztulás.