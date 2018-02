A Jég veled! című film a jamaicai bobosokról szól, de lehetne egy phjongcshangi dokumentumfilm címe is. A téli olimpia mai megnyitóján ugyanis vastagon mínusz tíz fok alatti hőmérséklet várható. A fagyos dél-koreai hangulatra jellemző, hogy több ország szövetsége jelezte: nem minden sportolója vesz részt a ceremónián, mert nem akarják többórás fagyoskodásnak kitenni őket. Így az első nagy teljesítmény a nézőké lesz, akik a nyitott stadionban tekinthetik meg a többórás gálát. Abban a létesítményben, ahonnan novemberben egy popkoncertről hat nézőt szállítottak kórházba kihűlés veszélye miatt.

Persze azért biztosan látványos lesz a megnyitó, ahol remélhetően a galambröptetés ezúttal elmarad. A szíveket az is melengetheti, hogy a két Korea együtt vonul majd fel, olvasztva a meglehetősen fagyos viszonyt. Úgy tudni, hogy a nézők vastag takaróra és meleg italokra számíthatnak, így hát talán nem lesz semmi baj.

Ugyanez viszont nem biztos, hogy igaz a versenyekre. Az a legfőbb baj az extrém hideggel, hogy nagyban megváltoztatja a havas és a jeges pályák minőségét. A síelők például arra panaszkodnak, hogy a kemény hókristályok használhatatlanná teszik a léceiket, amelyek eldeformálódnak. Az is megeshet, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt nem tudják megrendezni vasárnap az olimpia első alpesi versenyét, a férfi lesiklást.

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a mi éremesélyeseinknek, a rövid pályás gyorskorcsolyázóknak a szereplését vélhetően nem befolyásolják majd a külső körülmények, hacsak nem lesznek a szakág nagy lökdösődőinek áldozatai, de ennek még a gondolatát is kerülném.

Még az is megtörténhet, hogy megszületik az első magyar aranyérem a téli olimpiák történetében, mert erre főként a Liu testvéreknek valós esélyük van.

A sikereik talán közelebb hozhatják azokhoz is a téli sportok szépségeit, akiknek az igazi olimpiai élményt eddig csak a nyári játékok jelentették.

Hatalmas egyéniségekből most nem lesz hiány, hiszen élmény lesz nézni a női síelők mezőnyében a legendás Lindsey Vonnt csakúgy, mint a trónkövetelő Mikaela Shiffrint, vagy, mondjuk, a síugróknál Kamil Stoch és Richard Freitag csatáját. De az ászokon kívül mindig vannak meglepetésemberek és csodabogarak is a jamaicai bobosok, illetve Eddie, a sas nyomdokain. Az idén lesz tongai taekwondósból sífutásra váltó versenyző, és színre lépnek a nigériai bobosok és az egységes koreai női hokicsapat is. Csak hogy ne a phjongcshangi időjárásról beszélgessünk a következő két hétben.