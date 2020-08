Szűkszavú közleményt adott ki a Vasas FC a saját honlapján: „A mai napon klubunk felmentette pozíciójából Bene Ferenc vezetőedzőt. A korábbi tréner feladatait átmenetileg csapatunk másodedzője, Tóth András veszi át, aki ideiglenesen megbízott vezetőedzőként fogja irányítani a csapatot.”

Nem meglepő. A Vasas a Debrecen mellett toronymagas eséllyel vágott neki a bajnokságnak, ami azt jelenti, hogy a szakemberek véleménye szerint ez a két csapat végez majd az első két helyen a bajnokság végén, és simán jutnak fel az élvonalba.

Ehhez képest az angyalföldi együttes hat fordulót követően a tizedik helyen szerénykedik két győzelemmel, három döntetlennel és egy vereséggel.

Az elmúlt napokban már lehetett olyan híreket hallani, hogy Bene Ferenc ultimátumot kapott a Budaörs és a Debrecen elleni mérkőzésre, és hogy csak a győzelem lett volna elfogadható tőle és csapatától. Nos, a Budaörs ellen mindez nem sikerült, sőt, az NB II. egyik legkisebb költségvetésű csapata gyakorlatilag „oktatott” a teljesen szétesettnek tűnő Vasas ellen.

Ez volt az utolsó csepp a pohárban, mármint a Budaörsön elszenvedett 3–1-es vereség. Az alaposan megerősített, NB I.-es képességű, sőt válogatottat is megjárt labdarúgókat felvonultató csapat nem először játszott kiábrándítóan. Csak néhány, magyar szinten veretes név a Budaörsön kudarcot vallott együttesből: Jova Levente, Litauszki Róbert, Radó András, Pekár László, Vernes Richárd, Balajti Ádám, és a Vasashoz tartozik például Feczesin Róbert is.

A menesztett vezetőedző árulkodóan nyilatkozott mérkőzés után a Nemzeti Sportnak: „Nem szakmai dolgok döntötték el a mérkőzést, ezért nem is szeretnék futballszakmai dolgokról beszélni. A Budaörs nagyszerűen, a klub iránti alázattal játszott.” Könnyű kihámozni ebből az egyértelmű célzást arra, hogy a Vasas játékosaiból ezek szerint hiányzott a klub iránti alázat, az, hogy a Vasas a számukra csupán egy munkahely, ahol megtesznek mindent, ami kötelező, felveszik a pénzüket, de semmi több.

A mai profi, pénzorientált futballban gyakran bukkan elő a zsoldos kifejezés. Többnyire negatív érzésekkel, pedig ez a legtöbbször nem indokolt: szerda este is láthattuk, a Ferencváros mindössze három magyarral kezdett, de az egész csapat, az összes légiós a lelkét kiadta a Fradi sikeréért, nélkülük most aligha ünnepelhetnénk a Celtic legyőzését. Mert lélek nélkül, hiába a sok pénz, nem lesz jó futball. Az pedig már más kérdés, hogy ilyenkor mit old meg az edző menesztése.