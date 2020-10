Súlyos döntést hozott az UEFA: mostantól bemehetnek nézők a nemzetközi futballmeccsekre is. Igaz, korlátozott számban, a befogadóképesség harminc százalékáig, ám ez is valami, jóval több a semminél.

A Ferencváros például így beengedhet valamivel több, mint hétezer szurkolót a Juventus, a Barcelona és a Dinamo Kijev ellen, a válogatott pedig, ha eljut odáig, mert nyer jövő csütörtökön Bulgáriában, akkor húszezer néző előtt léphet pályára a Puskás Ferenc Arénában az Európa-bajnoki részvételért.

Ez azért történhet meg, mert a zömmel magyar szurkolók kiválóan vizsgáztak bő egy hete a Bayern München–Sevilla Szuperkupa-mérkőzésen. A tárgy a fegyelmezettség volt, és ezt kitűnően abszolválta az a mintegy tizenhatezer ember, akik hozzájutottak a jegyhez. A lelátókon, a stadion zárt terén belül és az aréna közelében is. Viselték a maszkot, kihagyták egymás között az előírt számú ülőhelyet, a mosdóban és büfében türelmesen, a kellő távolságot tartva várták ki a sorukat. Egy hölgy, aki az UEFA egyenruháját viselte, bőszen fotózott mindent, gondolom, nem volt egyedül, és a tapasztalatokat összegezve jutott el oda az európai szövetség, hogy feloldja a tilalmat.

Ez lett volna az a szörnyű emberkísérlet, amit többen is szörnyülködve emlegettek.

Pedig pusztán arról volt szó, hogy az emberek megértették, a normális életnek manapság más az ára, mint akár háromnegyed évvel ezelőtt volt. Persze, az igazán normális élethez az ilyen korlátozások nem tartoznak hozzá, de minden viszonylagos, napjainkban a normalitás már kompromisszumokat követel. Ez pedig az, hogy fegyelmezettebben tesszük a dolgainkat, jobban odafigyelünk magunkra és másokra annak érdekében, hogy a félelmeinken túllépve élvezhessük is a mindennapjainkat. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a szabadidőnkben sporteseményekre mehetünk szurkolni. Ha jól belegondolunk, nincs is sok értelmük zárt kapuk mögött, ami eddig történt, az csak átmenet lehetett, és kizárólag a túlélést szolgálhatta.

A veszély azonban nem múlt el, a járvány második hullámában ezrekről derül ki naponta, hogy megfertőződtek. Az érettségre, a felelősségtudatra, a fegyelmezettségre nagyobb szükség lesz, mint eddig bármikor. Klubok, bajnokságok sora került csődközelbe szerte a világon a koronavírus miatt, és ha ismét be kellene zárni a kapukat, az az ellehetetlenülés szakadéka felé sodorná a profi sportéletet. Ma ott tartunk, hogy a kicsit is nagyon meg kell becsülni, és ehhez a normalitás illúziója is elegendő lehet.