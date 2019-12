Tényleg borzalmas lehetett.

A magyar olimpiai bajnok húsz, harminc, sőt talán már negyven perce várakozott bebocsátásra a sanghaji repülőtéren, de az is lehet, hogy a landolástól számítva egy óra is eltelt. Csak nem akart elfogyni az az átkozott sor. A fránya sárga tisztviselők képtelenek voltak felpörögni. S nem ismerték fel őt, a magyar olimpiai bajnokot, mert ha felismerték volna, az lett volna a minimum, hogy soron kívül előreengedik. De nem. A magyar olimpiai bajnoknak kezdett tele lenni a töke, pardon, kezdett besokallni. Amikor több mint egy perc is eltelt két friss poszt között, s menthetetlenül elszigeteltnek érezte magát, nem bírta tovább a fojtogató helyzetet. Még meg sem érkezett, de már torkig volt Kínával. Mit képzelnek ezek?! A magyar olimpiai bajnok lőtt egy képet a tömegről, odapötyögte a közepére: „F*ckin China”. Gizda – gondolta a magyar olimpiai bajnok, s a képet posztolta az Instára. Aztán várta a reakciókat. Jöttek is a különféle emodzsik: kacsintós, nevetős, nyelvkibökős, mindenféle. A magyar olimpiai bajnok elégedett volt magával.

Aztán jött más is. A híre annak, hogy Csang Csing Lina, a magyar válogatott edzője lemondott. „Nem tudom tolerálni, hogy egy magyar gyorskorcsolyázó, aki ráadásul olimpiai bajnok, rasszista megjegyzést tegyen Kíná­ra. Felajánlottam a lemondásomat” – nyilatkozta Lina a kínai CGTN televíziós társaságnak.

Rasszista magyar sportoló Kínában. Hm… Ennek bizony már a fele se tréfa. Az edzőnő túl érzékenyen reagált, egy modortalan bejegyzés azért még nem rassziz­mus, de hát az érzékenység is egyénre szabott.

Tényleg nem érti az ember. Burján Csaba – mert hát ő az olimpiai bajnok, a tavalyi téli játékokon aranyérmes magyar férfi gyorskorcsolya-váltó egyik tagja –

nem gondolta végig, amikor a mérgét világgá kürtölte, hogy az edzője kínai, két csapattársa apai ágon szintén az?

Kész szerencse, hogy a Magyar Országos Korcsolyá­zó Szövetségben egy percig sem tétlenkedtek. Linától elnézést kértek, biztosították bizalmukról, és kérték, folytassa a munkáját; a magáról megfeledkezett sportolót pedig hazarendelték, s fegyelmi eljárást indítottak ellene. Néhány órával később az olimpiai bajnok újabb bejegyzéssel jelentkezett. Bocsánatot kért, nem így értette, a fárasztó utazásra kente a dolgot.

Most legalább lesz ideje pihenni. S töprengeni is azon, ha már egyszer három kínai­nak köszönhetően olimpiai bajnok lett, talán illendő lenne ennek a rangnak megfelelően viselkedni.