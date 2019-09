Még mindig keserű emlék a magyar–szlovák Európa-bajnoki selejtező, de ha van olyan pillanat, amire szívesen gondolok vissza, az Szoboszlai Dominik gólja.

Sokakkal ellentétben kedvelem Dzsudzsák Balázst, és soha nem felejtem el, amit az elmúlt évtizedben véghezvitt válogatottmezben, de nem tagadom, az ominózus szabadrúgás előtt én is Szoboszlai nevét kiabáltam. Aztán ő is rúgta el a labdát, pontosan úgy, ahogy az utánpótlás-válogatott meccsein szokta – a többi ismert.

Azóta lement a Bajnokok Ligája első köre is, és Salzburgban ismét betalált a 18 éves magyar tehetség, aki ezzel a valaha volt legfiatalabb magyar gólszerző lett a sorozatban. Azt nyilatkozta, hogy azért is örül,

mert most mindenki láthatja, magyar játékosként is el lehet jutni erre a szintre.

Csak dolgozni kell érte, a labdarúgásnak kell az első helyen állnia, és nem lehet kifogásokat keresni.

Ezt az utat járja csapattársa, a 19 éves Erling Braut Haaland is, aki szintén történelmet írt, hiszen ilyen fiatalon még soha senki nem ért el mesterhármast egy félidő alatt a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban. A norvég srác ebben az idényben már 17 gólt lőtt, mindössze kilenc tétmérkőzésen. Jellemző a hozzáállására, hogy ki volt akadva a norvég utánpótlás-válogatott Honduras elleni gólzáporos győzelme után. Hogy miért? Mert csak kilenc gólt szerzett, és nem jutott el tízig…

De a legextrémebb berobbanás a futballelitbe kétségkívül egy afrikai fiúé, a még csak 16 éves Ansu Fatié, aki egy sérüléshullám miatt egyszer csak ott találta magát a Barceloná­ban, és ha már ott volt, gólt lőtt, gólpasszt adott, és mindenkit lenyűgözött. Pedig kisgyerekként még kitömött zoknikkal focizott, normális futball-labdát Spanyolországban látott először. Aztán még az akadémián is előfordult, hogy új cipőt vettek neki a többiek, mert fájt a lába attól, hogy katasztrofális állapotban volt az elhasznált csukája. Most már olyan szerződést kapott a csodatini, hogy évi 700 ezer eurót is kereshet, így cipőgondjai már nem lesznek.

Persze semmi sem garantálja, hogy Szoboszlai lesz az új Pirlo, Haaland az új Ibra, Fati pedig a jövő Messije, mégis lázban tartják a futballrajongókat ezek a csodás karrierkezdetek. Vannak olyan időszakok, amikor hirtelen sok szuper­tehetség tűnik fel a világ futballtérképén, és most kétségkívül ilyen napokat élünk. Azt csak a kiszámíthatatlan jövő dönti el, hogy kiből lesz igazán meghatározó játékos. Csak azt remélem, hogy Szoboszlai Dominik lesz az egyikük.