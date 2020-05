Hálás témát szolgáltatott Sigér Dávid annak a néhány fotósnak, akik szombaton ott lehettek a Groupama Arénában, a még az NB I első fordulójából elhalasztott, és a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött rendezett Ferencváros–Debrecen (2–1) találkozón. A Fradi a középpályás két góljával fordított, a meccs hőse pedig a lefújás után felmászott a lelátóra, és beült a ferencvárosi szurkolók arcképével ellátott bábuk közé ünnepelni. Sigér utóbb elmondta, szokatlan élmény volt úgy játszani, hogy a hangfalakból folyamatosan hallatszott a drukkerek éneklése, biztatása, a széksorok mégis üresek voltak; de sokkal jobb volt így futballozni, mint ha síri csendben kellett volna.

Amikor eldőlt, hogy folytatódik a bajnokság, a Fradi meghirdette a „Töltsük meg a lelátót!”-kampányát, és a szurkolói kártyával rendelkező, regisztráló drukkereknek csak annyi dolguk volt, hogy a megadott időpontig egy bizonyos oldalra feltöltsék a fotóikat. Fizetniük egyetlen forintot sem kellett, a klub vállalta ötezer szurkolói bábu elkészítését és kihelyezését. Ezek amúgy nem kétfilléres, hanem jó minőségű, légkamrás polipropilén anyagból készült táblák, a fotók UV-nyomtatással kerültek fel rájuk, állják az esőt és a tűző napsütést is.

Az ötezer bábunak villámgyorsan meglett a gazdája, és a kampány a hatalmas sikerre való tekintettel folytatódik.

Így a következő hazai meccsen, június 7-én a Diósgyőr ellen már alighanem tízezer drukker lesz lélekben és fotóval a lelátón. Június végén pedig megérhetjük, hogy összejön a telt ház a Groupama Arénában. Arról még nem esett szó, mi lesz a sorsuk a bábuknak azután, hogy végérvényesen magunk mögött tudjuk ezt a szörnyű időszakot, de a szurkolók bíznak benne, hogy majd megkaphatják őket.

Ami a hangfalakból szóló nézőtéri morajt illeti, lássuk be, hogy ez ösztökélheti a játékosokat, a televíziós közvetítésben az sem hátrány, hogy elnyomja a káromkodásokat, a néző pedig profi hangtechnika esetén akár úgy is érezheti, telt ház előtt játszanak a csapatok. Így élvezhetjük a Bundesliga meccseit is, de arra azért nem árt ügyelni, hogy a keverőpulthoz olyan hangtechnikus szakembert kell állítani, aki a futballhoz is konyít és együtt él a játékkal. Tudja, hogy ha a 16-oson belül elkaszálnak egy hazai játékost, de a játékvezető mégsem ítél büntetőt, akkor azonnal füttykoncertet kell szolgáltatni. Az ováció gomb megnyomása vendéggól esetén pedig megbocsáthatatlan hiba, ami a munkahely elvesztésével is járhat.