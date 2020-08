Ezen a hasábon már nem is egyszer rácsodálkoztunk a magyar profi futball mezőnyének az eloszlására. Egész pontosan arra, hogy az első osztályban mennyi olyan csapat szerepel, amelynek szerény a múltja ezen a szinten, ha van neki egyáltalán, és akad olyan is, amelyről nem is olyan régen el sem hittük volna, hogy eljut idáig. Kisvárda, Felcsút, Mezőkövesd, Budafok a közelmúltig még csak nem is álmodott az NB I-ről, de említhetjük a Paksot is, amelynek az élvonalbeli históriája ugyancsak nem rúg kötetekre. Ezek a csapatok nemigen játsszák telt ház előtt a hazai mérkőzéseiket, másként fogalmazva nem áll mögöttük stabil, sokezres szurkolótábor.

Ezzel szemben itt van az NB II mezőnye, amely vasárnap már meg is kezdte a bajnokságot. Itt valósággal nyüzsögnek a futballban patinásnak számító klubok, mint például a Debrecen, a Vasas, a Szeged, a Pécs, a Kaposvár, a Nyíregyháza, a Pécs, a Győr, a Szombathely vagy éppen a Siófok. És friss adataink is vannak már: Debrecenben 5124, Angyalföldön 2416, Szegeden 4500, Ajkán 2800, Pécsett 3500 néző ment ki a stadionba az idénynyitóra, de Szolnokon, Siófokon és Kaposvárott is meglett az ezres nézőszám, csak a Gyirmót és a Soroksár rontotta az átlagot a maga 380, illetve 500 nézőjével.

Ha ehhez hozzátesszük, hogy az előző élvonalbeli bajnokságban az átlagos nézőszám mindössze öt csapat esetében érte el a 2250-et, amit most a hét végén az NB II-es mezőny produkált – az öt közül egyik éppen a kiesett Debrecen –, valamint figyelembe vesszük, hogy a feljutott Budafok és MTK enyhén szólva sem felfelé viszi majd ezt az átlagot, akkor érdekes következtetésre juthatunk.

Arra, hogy ha színvonalban nem is, érdeklődésben a másodosztály aligha marad el az első mögött az előttünk álló bajnoki évben.

Az, hogy mindez miért alakult ki, szétfeszítené ennek a hasábnak a kereteit, mindenesetre úgy tűnik, mintha tótágast állna a profi futball. A Vasas és a Debrecen válogatott futballistákat tud magához csábítani, stabil NB I-es szintű játékosok vállalják inkább a másodosztályt, mint az elsőt, amiben talán a sokat emlegetett pozitív jövőkép is szerepet játszhat, ám találunk ott prózaibb és nyomósabb okokat is. Persze, egy fordulóból nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, legfeljebb jelzésként érdemes kezelni. Abban viszont biztosak lehetünk, hogy több NB II-es meccset nagyobb figyelem övez majd, mint sok NB I-est. Még a semleges futballbarátok részéről is.