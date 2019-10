Ahogy a maratoni futók eredményei egyre közelebb kerültek a két órához, úgy élénkült meg a vita arról, hogy lehetséges-e egyáltalán ennél jobb időt futni ezen a távon.

Negyvenkét futó, negyvenkét kilométer. A hét végén Eliud Kipchoge nekigyürkőzik, hogy két óránál rövidebb idő alatt teljesítse a maratoni távot. A világcsúcstartó kenyai arra tesz kísérletet, hogy negyvenegy iramfutó segítségével áttörje az álomhatárt. Tavaly, a Berlin Marathon alkalmával 2:01:39-es világcsúcsot ért el Kipchoge. Legalább negyven másodpercet kell faragnia ebből az időből, hogy bizonyítsa, nincs akadálya annak, hogy 120 percnél kevesebb is elegendő legyen 42 200 méter lefutásához.

Az időjáráson múlik, hogy szombaton vagy vasárnap lesz-e a nagy futás.

A kenyai hosszútávfutó tavalyelőtt már tett egy biztató próbát a két órán belüli maratonra, így bátran nekiveselkedhet emberkísérletének. A monzai autóversenypályán 2:00:25-ös időt ért el. Ott is számos iramfutó segítette Kipchogét. A monzai tapasztalatokra alapozva jelölték ki a bécsi pályát. Mondhatjuk, nem csak kijelölni kellett, hanem megalkotni is, mert a 9,6 kilométeres kör döntött kanyarokkal rendelkezik. Így nem kell kisodródástól tartania Kipchogének akkor sem, ha a kanyarokban nem lassít. Némi időt ezzel is spórolhat a futófenomén.

Érdekes, hogy a kenyai ennyire szívügyének tekinti a kétórás határ áttörését, hiszen a monzaihoz hasonlóan a bécsi pálya sem hitelesíthető arra, hogy hivatalos világcsúcsot érhessenek el rajta.

Ahogy a maratoni futók eredményei egyre közelebb kerültek a két órához, úgy élénkült meg a vita arról, hogy lehetséges-e egyáltalán ennél jobb időt futni ezen a távon.

Természetesen van az a szponzori támogatás, ami segíthetett abban, hogy Kipchoge nekidurálja magát érveit tényekkel is bizonyítani. Persze ennél rosszabb célra soha ne menjen a mecénások pénze. Ha sikerül, mondjuk, 1:59:59-et futnia a kísérleti nyúlnak, az bizonyára nagy lökést ad neki és a többi maratoni futónak ahhoz, hogy az esetleges mentális akadályokat is ledöntve próbálkozzanak a két órán belüli hivatalos világcsúcs elérésével.

Tavaly Berlinben bő ötszáz métere volt még a célig a kenyainak, amikor kicsúszott a két órából. Ha most sikerül a rekord, jövőre megpróbálhatja azzal a fél kilométerrel megrövidíteni a berlini a pályát.

A bécsi futás önmagában is világszám lesz, hiszen a negyvenegy iramfutó mindegyike atlétavilágsztár. Egymást váltva segédkeznek majd a viágcsúcstartónak. Mire Kipchoge számba veszi őket, már célba is ér. Magyarán a lehető leggyorsabb névsorolvasásra kell törekednie. Gondolatban át kell lapoznia a naplót, így a sikerhez tulajdonképpen a világ leggyorsabb maratonista osztályfőnökévé kell válnia a kenyainak. Máskülönben ő kap igazolatlan két órát.