A vasárnap befejeződött pekingi téli olimpiának a legeredményesebb versenyzője a sílövészetben négy aranyat és egy bronzot begyűjtő norvég Johannes Thingnes Bö lett, utána Alekszandr Bolsunov orosz sífutó következik (három arany, egy ezüst, egy bronz), a harmadik pedig egy norvég sílövőnő, Marte Olsbu Röiseland (három arany, két bronz). Ám a hírekben nem az ő nevük szerepelt a legtöbbet, hanem Kamila Valijeváé, ami igen nagy baj az olimpiai mozgalomnak, a korcsolyasportnak, a 15 éves orosz kislányra nézve pedig egyelőre felmérhetetlen tragédia.

A januári, tallinni Európa-bajnokság győzteseként Valijeva úgy érkezett meg Pekingbe, hogy sokan már előre odaadták volna neki a női műkorcsolyaverseny aranyérmét. Komoly érdemei lettek abban, hogy az olimpia elején az oroszok nyerték meg a csapatversenyt, ám az eredményhirdetés előtt kiderült, hogy Valijevának egy december végi doppingmintájában tiltott szert találtak. A szövevényes ügyben csak az egyik szál, hogy ez miért most, az olimpián derült ki, miért nem előtte. Az oroszok szerint a versenyző nagyapjának szívgyógyszere, egy közösen használt pohár eredményezhette a pozitív mintát, de Valijeva tizenhat éven aluliként amúgy is más elbírálás alá esik, mint a felnőttek.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem tudott mit kezdeni az üggyel, a Sportdöntőbíróság zöld utat adott a versenyzőnek, hogy egyéniben is elindulhasson. A NOB csak annyit tehetett, hogy a csapatverseny érmeit azóta sem adta át, és az egyéniben is csak azért volt érem­osztás, mert a kűrre összeroppant Valijeva negyedik lett; ha úgy adódik, nem kell majd visszavenni tőle a medált. Az oroszok így is elvitték az aranyat, a 17 éves Anna Scserbakova, és az ezüstöt is, ezt a szintén 17 éves Alekszandra Truszova.

Azt nyilván senki sem hiszi, hogy a 15 éves Valijeva maga gondolta úgy, hogy a reggeli kakaóját feldúsítja egy kis trimetazidinnel – ez a bűnös szer. Ha mégis szándékosan került a szervezetébe, akkor sem rajta kellene elverni a port, hanem a felelősökön. Ugyanakkor a többi versenyzővel szemben kétségívül nem fair, ha olyasvalaki van a mezőnyben, aki mégiscsak fennakadt a doppingellen­őrzésen. A történtek után nagy esély van rá, Thomas Bach, a NOB elnöke is megpendítette, hogy a 2026-os olimpiára felemelik a korhatárt. A kérdés igazából az, hogy mennyire. De az is nagy kérdés, hogy mi lesz a csapatverseny végeredménye, és mi lesz Valijevával, akit szívszorító volt összetörve látni.