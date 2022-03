Íme, egy csodás és hősies újjászületés! Christian Eriksen 259 nappal azután, hogy visszatért a halálból, visszatért a pályára is. A 30 esztendős labdarúgó 2021 júniusában, a Dánia–Finnország Eb- mérkőzésen esett össze, szombaton pedig a Newcastle elleni Premier League-bajnoki 52. percben csereként szállt be a Brentford együttesébe. A szurkolók mellett az ellenfél játékosai is vastapssal fogadták, ő pedig a 2-0-s vereség ellenére kijelentette: leszámítva az eredményt, nagyon boldog.

Mindenki vele örült és álmélkodott – én azonban egyáltalán nem örülök, és egészen más okból csodálkozom. Ezt az egészet istenkísértésnek tartom. A klub részéről is, amely a szövetség hozzájárulásával, hosszas orvosi vizsgálatok végén, januárban fél plusz egy évre szerződtette a dán középpályást. Akit még kevésbé értek, különösen annak ismeretében, hogy az angol élvonal történetében elsőként három centis, beültetett defibrillátorral lép pályára. Nem szívesen lennék az edzője – hogyan hajtsam meg, ha azt látom, holtfáradt? -, a csapattársa, a riválisa sem. Legkevésbé a családtagja.

Természetesen elfogadom, hogy szeret futballozni. Én is nagyon szeretek. Miként élni is. És utóbbi azért „valamivel” fontosabb.

Örökre belém vésődött két labdarúgó – sajnos nagyon nem mellékesen vesztes – haláltusájának látványa. A kameruni Marc-Vivien Foé a 2003-as Konföderációs-kupa Kolumbia elleni elődöntőjének második félidejében, a kezdőkör mentén roskadt össze, alig fél évre rá pedig a mi Fehér Miklósunk, a Benfica csatára a Guimaraes elleni hajrában dőlt a gyepre, eszméletlenül. Sorolhatnám a további példákat is, amikor a tragédiának semmiféle látható, mérhető előjele nem volt.

Sajnos az olyanokat is, amikor volt. Olimpiai bajnok kenusunk, Kolonics György a pekingi olimpiára készülve, többszöri rosszullétei miatt fokozott orvosi felügyelet mellett dolgozott, ifjabb Ocskay Gábor diagnosztizált szívizom-betegsége miatt átmenetileg feladta jégkorongozói pályafutását, ám négy hónapnyi kihagyás után orvosai engedélyezték a folytatást.

Bár ne tették volna, neki és Kolonicsnak sem! Hiszen nem az ókori Rómában voltak gladiátorok, akik az arénában így üdvözölték a császárt: köszöntenek a halálba menők. Nekik nem volt más választásuk. Christian Eriksennek van, azaz lenne. Hiszen túl egy győztes haláltusán, túl a harmincon, idegen ország nevenincs csapatában, versenyszerűen futballozni egyáltalán nem kötelező.